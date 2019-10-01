電話門未平　紐時再爆特朗普逼澳洲總理幫忙

中評社香港10月1日電／美國總統特朗普因“電話門”面臨彈劾調查之際，紐約時報報道，特朗普近期與澳洲總理莫裡森通話時，要求對方協助美國司法部長巴爾蒐集資料，欲抹黑不利自身的“通俄門”調查。



特朗普7月致電烏克蘭總統澤倫斯基，敦促澤倫斯基與特朗普的私人律師朱利安尼和巴爾合作，調查前副總統拜登及兒子韓特。這起“電話門”事件引發軒然大波，民主黨

主導的聯邦眾議院上週宣布對特朗普展開彈劾調查。



紐時今天引述兩名知情官員說法報道，特朗普最近幾週與莫裡森通話時，主動且明確要求澳洲協助美國司法部追查前特別檢察官穆勒“通俄門”調查起源的工作。其中一名官員指稱，特朗普是應巴爾請求聯繫莫裡森。



中央社援引報道，知情官員透露，白宮只允許特朗普核心幕僚調閱上述通話紀錄。報道指出，這項決定並不尋常，和特朗普致電澤倫斯基要求對方幫忙後的處理方式有異曲同工之妙。



紐時分析，這兩通電話顯示，特朗普為展現穆勒“通俄門”調查有汙點且有黨派考量，將巴爾視為重要合作夥伴，並將司法部調查當作利用美國重要盟友的工具。報道寫道，兩起事件顯示特朗普運用高層外交獲取個人政治利益。



巴爾今年開始追查穆勒“通俄門”調查起源，曾提及目標是確認執法或情報官員於2016年大選期間決定調查特朗普競選陣營是否串謀俄羅斯干預選舉，行為是否不當。特朗普更毫不掩飾這起調查的更大目的：要其他人對他勝選沒話說，並和他眼中的“深層政府”敵人算帳。



報道指出，特朗普對莫裡森提出的要求，等於是要澳洲政府進行內部調查。



當初是澳洲多名官員告知美國聯邦調查局（FBI），俄羅斯政府主動找上特朗普競選陣營，商量釋出不利對手希拉里.克林頓（Hillary Clinton）的訊息，FBI反情報單位才開始調查俄羅斯是否干預2016年美國總統大選。



穆勒“通俄門”調查最終報告即使未點名澳洲，仍確認澳洲在FBI調查起源中發揮關鍵作用。穆勒報告寫道，一個“外國政府”提供的資訊，促使FBI對特朗普陣營相關人士是否與俄羅斯政府干預活動協調運作展開調查。