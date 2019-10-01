韓爆怒被唱衰　問為何要雞蛋裡挑鋼筋水泥？

韓國瑜接受媒體採訪。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄10月1日電（記者 高易伸）披藍袍出征2020大選的高雄市長韓國瑜1日上午歡喜為青年局成立揭牌，會後媒體提問“有議員質疑新台幣百億青創基金會跳票”？韓聽聞一愣後反問，“你怎麼會提到這個勒？你怎麼上來就提這個？你們一直喜歡提這個題目我覺得非常奇怪。”



韓國瑜強調，青年局今天才成立，100億資金到位是逐步的，高雄市政府這麼勇敢邁出這一步，唱衰的繼續唱衰，一面這裡不好、那裡不好，為什麼要這樣做事情？



針對百億資金被質疑跳票，韓受訪表情從愉悅變成嚴肅說，這樣子只是打擊想做事情的人的心而已。今天我們擠出了3億，加上銀行貸款10億，民間游資、創投天使基金大概約估20億，這是非常好的一步啊！為什麼要一直不停唱衰、唱衰、唱衰勒？為什麼“雞蛋裡挑骨頭”？現在是雞蛋裡面挑鋼筋、水泥呢？



韓國瑜說，我們幫高雄市勇敢邁出這一步請大家祝福我們，讓我們輔導青年能在人生旅途上的創業能夠順利成功。不是一連串的抹黑、潑糞。非常非常的無聊、太無聊了。我一併回答剛剛那兩個問題。給我們一點祝福，我們會全力幫青年。



韓國瑜表示，這兩天一連串推出來的措施可以看得到，青年的未來的發展非常重視，昨天推出“金融三箭”，其中有一個很重要，是針對青年創業貸款，而且我們跟信保基金合作，高雄銀行來承接利息錢，基本上幾乎都是以服務為主要目標，而不是賺錢為目標。



韓國瑜也讚青年局局長林鼎超說，看得出來林局長非常用心，經過5個月的籌劃，未來高雄北漂跟外飄的青年子弟歡迎大家回鄉創業就業，這方面我們會全力以赴。