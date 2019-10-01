2020剩菜包與草包　柯：一樣很令人悲傷

台北市長柯文哲接受媒體訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月1日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲1日受訪，被問到2020大選剩下菜包與草包可以選時表示，一樣都很令人悲傷，他估計明年投票率一定很低，現在雙方都不提政策，“這就是很傲慢的選舉”，大概是1996年以來最糟糕的一次大選。柯也酸說，不要老是拿統獨、芒果乾來打，“那到底是要保衛台灣，還是保衛“中華民國”？蔡英文也不敢講啊！”



針對郭粉社團的發言，鴻海創辦人郭台銘昨日透過辦公室澄清，投身政治以來，理念都是永遠的“中華民國”派”，並以“下架蔡英文”為努力方向，“下架國民黨”並非郭台銘本意。



柯文哲1日在台北市政府接受媒體訪問時，被問到“下架國民黨”與“下架蔡英文”會怎麼選？柯文哲表示，重點不是要下架誰，而是你有沒有更好？長期以來藍綠的思維，就是你只要跟我們不同黨就要幹掉你，你只要跟我們同黨，不管做了什麼壞事就要cover你，他很討厭這種文化。



柯文哲坦言，像台北市第七選區（松山信義） 時代力量的陳雨凡跟民進黨許淑華整合，那個邏輯是不對的，不是要下架誰。坦白講今天台灣民眾有95%的都是台灣派，強調台灣的主體、台灣的優先，這不用去懷疑人家。他長期以來對某些政治人物、某個黨一直抹紅非常感冒就是這樣。



柯文哲說，不要用這種馬維拉、扁維拉的方式來處理國政問題，還是要回歸科學、數據、對話，所以他講說這次的選舉口號是“國家治理”，不要老是拿統獨、芒果乾來打。柯也酸說，“那到底是要保衛台灣，還是保衛“中華民國”？蔡英文也不敢講啊！”