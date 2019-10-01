吳釗燮稱日代表“大哥哥”　藍委批噁心矯情

台“外交部”頒贈給日本駐台代表沼田幹夫的獎牌，引發爭論。 圖／“外交部”推特 中評社台北10月1日電（記者 倪鴻祥）“日本台灣交流協會”台北事務所代表沼田幹夫即將離任，“外交部長”吳釗燮上周頒“特種外交獎章”，奬章上寫有“我最敬愛的大哥哥”，遭外界批評媚日。中國國民黨“立委”李彥秀今天上午受訪指出，感覺既噁心又矯情，是自我矮化。



“立法院”上午舉行院會質詢，李彥秀在議場外受訪提出批評。



李彥秀表示，或許吳釗燮與沼田幹夫有私交，但在外交公務上，仍有基本禮儀，這個基本禮儀不論是對日、對美，或是對中國大陸，都應有一致的標準。吳釗燮用外長的身分送這種獎牌，乍看之下感覺既噁心又矯情，而且是自我矮化。



至於日前有人在集會遊行場合向參加遊行的外籍人士潑漆，有人認為應依民進黨“立委”2017年底新修改的《組織犯罪條例》判重刑10年、罰款1億元。李彥秀認為，任何對人車、銅像潑漆都不應該，但民進黨現在的作法都是帶有政治目的，就是為了選舉，因此執法不應兩套標準。



王定宇於2017年12月提案修正通過的《組織犯罪條例》新規定，對發起、主持、操縱或指揮犯罪組織的首腦，最高判有期徒刑10年、罰1億元罰金，從犯最高可關5年、罰1千萬元罰金。不再拘限於舊法定義“組織犯罪” 應有“牟利性”。