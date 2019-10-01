等藍縣長視訊發飆？蘇貞昌：沒批評徐榛蔚

蘇貞昌備詢，說明昨天在災害應變中心與縣市長視訊問題。（中評社 洪德諭攝） 藍委曾銘宗質詢蘇貞昌，批評防災看顏色。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月1日電（記者 洪德諭）面對颱風來襲，“行政院長”蘇貞昌昨坐鎮災害應變中心，不過在與國民黨花蓮縣長徐榛蔚連線時因故等了12分鐘，爆出“現在我要等多久？”引起藍營“立委”不滿，蘇1日到“立法院”總質詢時解釋，他是期盼能建立效率而非針對個人，他對徐沒有一句批評，認為是媒體劃錯重點。



中度颱風米塔昨天襲台，“行政院長”蘇貞昌坐鎮災害應變中心，不過在要求與災害中心一級設立的各縣市進行視訊連線時，花蓮縣因正在與氣象局視訊連線，導致12分鐘後才連上影像，蘇不悅問“現在我要等多久？”。由於花蓮縣長事徐榛蔚為藍營執政的縣市，因而遭藍營批評在耍官威。



國民黨“立院”總召曾銘宗在質詢時問，今天許多報道，質疑蘇貞昌防災的時候看顏色，如坐鎮災害應變中心先後責備的高雄市長韓國瑜與澎湖縣長賴峰偉，昨天又出手質疑徐榛蔚，在媒體上質疑要等多久外界觀感不好。



蘇貞昌回應，應變就是要快、準，他已經多次去應變中心主持，發覺電話打不通、視訊連不上，是針對視訊與電話盼建立機制提升效率，不是對哪個人，他對徐榛蔚沒有一句批評，是媒體劃錯重點。



不過，曾銘宗仍質疑，8月8日利奇馬颱風，桃園市長鄭文燦出國連質疑都沒有質疑，救災、防災是看顏色兩套標準。蘇貞昌解釋，昨天是針對一級開設縣市，8月時則是針對放假縣市不分藍綠。曾銘宗續問，那時賴峰偉是三級開設，不是一級開設？蘇重申，是針對停班停課縣市。



另外，曾銘宗也提到，今年多起颱風來襲，蔡英文未視察災害應變中心，質疑為了選舉不關心救災、防災？ 蘇貞昌反駁，他是最高行政機關首長識，“總統”領導國家，如昨天7點多主持會議後就直接到“總統”官邸，用很長時間了解跟蔡報告防災情形。