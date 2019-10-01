紀念中俄建交70周年檔案文獻展在莫斯科開幕

中評社北京10月1日電／紀念中俄建交70周年檔案文獻展30日在莫斯科開幕。俄羅斯外交部長拉夫羅夫，中國駐俄羅斯大使張漢輝以及俄國家杜馬（議會下院）第一副主席、俄中友好協會主席梅利尼科夫等出席活動。



拉夫羅夫表示，檔案文獻展由俄外交部組織，展出了數十份珍貴文件和照片的複印件，它們記錄了兩國歷史上的重要時刻，相信這一展覽有助於保留兩國重要歷史記憶，並會成為兩國相關慶祝活動中的重要事件。



他說，經過雙方共同努力，俄中全面戰略協作夥伴關係達到前所未有的高度。今年6月，兩國領導人宣布俄中關係進入新時代，這表明雙方將在各領域進一步相互支持。



張漢輝說，近年來，在兩國領導人的戰略引領下，中俄關係持續在高水平運行，處於歷史最好時期。兩國在國際舞台上密切配合，是維護地區與世界和平穩定的重要力量。今年6月兩國領導人共同宣布中俄全面戰略協作夥伴關係進入新時代，為兩國關係在高水平上實現更大發展指明方向。



梅利尼科夫說，俄中兩國立法機構高層定期舉行會晤，兩國議會溝通在雙方對話中發揮重要作用。他說，俄方近期也與中俄友好協會舉辦了相關慶祝活動。民間外交有助於拉近兩國人民關係、增進相互理解和加強兩國合作。



（來源：新華網）