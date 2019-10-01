陳建仁訂10日訪問教廷　出席封聖典禮

府方由“外交部次長”謝武樵開記者會，說明陳建仁赴教廷訪問。（照片：“總統府”發言人臉書） 中評社台北10月1日電（記者 黃筱筠）台灣官方今天宣布，陳建仁訂10日啟動“聖德專案”赴教廷訪問，15日返台。此行除了參加英國紐曼樞機主教等5位天主教先人封聖典禮，也將覲見教宗方濟各，視察駐教廷大使館。



“總統府”今天由“外交部次長”謝武樵說明陳建仁赴教廷訪問記者會，他表示，教廷將於10月13日舉行英國紐曼（Card. John Henry Newman）樞機主教等5位天主教先人封聖典禮。



媒體追問，是否教廷邦交關係危險，才會請本身是天主教徒的陳建仁前往訪問？蔡英文上午出席“績優交通警察及交通義勇警察表揚大會”後，受訪表示，這次是封聖典禮，以前陳建仁也去過。這次去是我們跟教廷的長久友誼表現，雙方關係上在這個階段確實是穩固。



對於梵蒂岡與台灣的外交關係，謝武樵在記者會表示，“邦交部分，目前我們認為相當鞏固。”



謝武樵表示，這次出訪名稱是“聖德專案”，預定10月10日晚間出發，15日返抵台灣，共四天三夜，此行除陳建仁、夫人羅鳳蘋，加上他以及隨行人員8人，此出訪團共11人。



教宗方濟各11月將訪問亞洲，台灣是否也被納入，是否去中國訪問？謝武樵說，教廷已宣布出訪訊息，11月會先去泰國再到日本，這次除泰、日並無其他訪問行程規劃，“我們會密切注意訪問的發展”。他說，以往天主教會的主教們及陳建仁去年、前年見到教宗時，都有親自轉達蔡英文的邀請，希望教宗能擇時訪台。



被問及若教廷同時與及中國擁有正式外交關係，台灣能否接受？謝武樵沒有直接回應說，“教廷就是我們“友邦”，我們會持續強化各方合作，我們邦交是相當鞏固”，當然也希望天主教在中國大陸，也能享受到各方面的自由民主。



陳建仁曾在2018年10月率團訪問梵蒂岡，當時參加已故教宗保祿六世封聖儀式，2016年9月，陳副也曾前往梵蒂岡，出席德蕾莎修女封聖儀式。