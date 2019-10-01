挺韓粉專遭改名變黑韓　韓辦批：玩弄支持者

韓國瑜發言人何庭歡接受媒體訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月1日電（記者 張嘉文）針對擁有上萬粉絲追蹤的挺韓臉書粉絲專頁“韓國瑜“中華民國總統”後援會2020”，27日突然更名為“韓國瑜草包選總統後援會”，從“挺韓”立場變為“黑韓”，臉書大頭貼也換上蔡英文肖像。中國國民黨2020參選人韓國瑜的發言人何庭歡今天表示，這很明顯就是假韓粉的作法，而這樣玩弄跟欺騙支持者的心理，已破壞人與人間的互信，選舉打成這樣，對於民眾和政黨候選人都不是好事。



何庭歡今天早上在國民黨中央黨部一樓接受媒體聯訪，針對時事議題做出回應。



對於挺韓粉絲專頁變成黑韓，何庭歡說，這很明顯就是韓國瑜之前所提的假韓粉，也是1450（指綠營網軍）作法，看到這名假韓粉先創立一個支持韓的臉書粉絲專頁或社團，但卻在一夕之間把封面跟名稱都換了，這讓粉絲頁的成員非常錯愕，也是惡質在破壞社會中的互信，像是玩弄跟欺騙支持者心理。



何庭歡說，我們可以包容跟體諒每一個人會有不同聲音跟立場，支持什麼政黨都尊重，但卻利用這種手法來操弄，來背叛支持者的作法，已嚴重破壞人與人間的互信，如果民眾間都沒有互信，台灣怎麼團結？



至於這樣方式是否會影響韓國瑜選情？



何庭歡表示，如果用這種方法破壞人民的互信，已不是選情的問題了，本來在台灣屬於言論自由的社會，可以發表對不同政黨或候選人看法，但現在這樣讓民眾間充滿猜忌，今天參加民眾加入其他粉絲專頁都會產生懷疑，選舉打成這樣的型態，對於民眾和支持者以及各政黨候選人都不是好事。