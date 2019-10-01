北京冬奧會張家口冬奧村主體結構正式封頂

這是主體結構正式封頂的2022年北京冬奧會張家口冬奧村（9月30日無人機拍攝）。（來源：新華社） 中評社北京10月1日電／30日，隨著最後一根鋼梁從地面緩緩升起移入指定位置，2022年北京冬奧會張家口冬奧村主體結構正式封頂。



記者從張家口崇禮區政府了解到，張家口冬奧村位於張家口市崇禮區太子城冰雪小鎮內，與距今800餘年的金代皇家行宮遺址有約6公頃用地重叠。



綜合考古專家、北京冬奧組委及政府主管部門意見，確定對遺址與冬奧村採取一體化設計策略，即在保護歷史文物的前提下，活化利用行宮遺址區作為冬奧村內最具國際氛圍的廣場區，在考古空白區建設與奧運相關的臨時設施，與周邊的遺址展示交相輝映，打造中國歷史與奧運體育文化結合的建設典範。



張家口冬奧村鋼結構從今年5月1日開始進場，鋼構體量約3萬噸。中鐵建工集團有限公司歷經5個月，克服了施工期間長達兩個月的陰雨天氣，以及冬奧村自然水位極高、可利用場地狹小等諸多艱難險阻，終於在國慶前夕完成主體結構封頂。



中鐵建工集團冬奧會項目部總指揮長狄國慶介紹，張家口冬奧村規劃上採用組團式布局，設置景觀微地形，以綠建三星標準建造；冬奧村場地中心設置下沉廣場；建築外窗採用新型環保材料竹鋼為外遮陽構件，且外窗可開啟比例不低於30%；建築採用鋼框架結構體系，隔牆採用裝配式隔牆板；建築冬季采暖採用電供熱系統，每戶的溫度皆可調控，且電能來自可再生能源的風力系統；建築實現雨水回收再利用，用於澆灌植物、衝洗廁所。



據了解，張家口冬奧村主體工程明年10月將正式交付，提供住宿、餐飲、醫療等冬奧會生活保障服務。其距離京張高鐵崇禮支線的太子城站只有0.6公里，由10個組團31幢建築組成，設有運動員餐廳、反興奮劑中心等，可提供床位2784個。



張家口冬奧村和國家冬季兩項中心、國家跳台滑雪中心、國家越野滑雪中心三大賽事場館被稱為北京冬奧會張家口賽區的“三場一村”，今年年底前需具備舉辦冬奧會測試賽的條件，2020年全面竣工。張家口奧體建設開發有限公司常務副總經理賈茂亭表示，冬奧村主體結構封頂，為“三場一村”按期完工奠定了基礎。