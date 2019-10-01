俄羅斯學者高度評價新中國70年發展成就

中評社北京10月1日電／在新中國成立70周年紀念日到來之際，俄羅斯多位專家學者高度評價中國70年來取得的成就，並對中俄關係發展的美好前景充滿期待。



俄羅斯人民友誼大學教授尤裡·塔夫羅夫斯基9月30日在出席中國駐俄大使館舉辦的國慶招待會時對新華社記者說，作為長期研究中國的俄羅斯學者，他親眼目睹了中國發生的天翻地覆的變化。他認為，中國共產黨的領導是70年來中國取得舉世矚目發展成就的主要保障。得益於黨的領導，中國能夠從整體利益和長遠利益出發考慮前進道路。在新中國成立70周年之際，他為中國取得的成績感到喜悅，也希望俄羅斯能作為中國的戰略夥伴與中國共同前進。



俄羅斯科學院遠東研究所副所長奧斯特洛夫斯基表示，70年來，中國經濟建設和社會發展取得了巨大成就。他說，記得自己1984年首次訪問中國時，中國的糧食、布匹等各種日用商品憑票供應，幾乎所有人都穿著藍色或綠色上裝，騎自行車出行。現在情況則發生了巨大變化，中國人民生活水平大幅提高，中國的發展成績令人矚目。



俄高等經濟學院東方學教研室主任阿列克謝·馬斯洛夫說，70年來中國用自身實踐證明，一個國家是有可能從貧困落後狀態快速躍升到高度發展水平的。中國也因此成為了許多國家的榜樣，使得這些國家敢於相信自身的力量。



馬斯洛夫說，中國在發展過程中充分展示了自己的智慧。比如中國在產業升級過程中採取了循序漸進的方式，給包括俄羅斯在內的許多國家帶來了啟示。



馬斯洛夫認為，俄中關係在過去70年中所取得的重要成果是，兩國在各個層面間建立了高度互信。他說，俄中關係非常重要，因為俄羅斯準備與中國一道共同打造未來。目前，兩國不僅需要發展雙邊政治、經濟關係，更應加深兩國人民的相互了解，擴大民間溝通和交流。



（來源：新華網）