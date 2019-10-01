金融委一個月三提“超級關鍵詞”

中評社北京10月1日電／罕見！金融委一個月三次，提及一個“超級關鍵詞”！ 這是給銀行開大招“補血”？



國務院金融穩定發展委員會近日召開第八次會議，研究深化金融體制改革、增強金融服務實體經濟能力等問題，部署下一步重點工作。會議由中共中央政治局委員、國務院副總理、金融委主任劉鶴主持。



金融委：當前經濟運行總體平穩 金融風險趨於收斂



會議指出：



當前我國經濟運行總體平穩，增長動力加快轉換，金融風險趨於收斂。



金融體系要貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進工作總基調，切實深化金融供給側結構性改革，繼續實施好穩健貨幣政策，加大逆周期調節力度，保持流動性合理充裕和社會融資規模合理增長。



要進一步深化政策性金融機構改革，完善治理體系和激勵機制，遵循金融機構經營規律，發揮好政策性金融機構在經濟轉型升級和高質量發展中的逆周期調節作用。要加快構建商業銀行資本補充長效機制，豐富銀行補充資本的資金來源渠道，進一步疏通金融體系流動性向實體經濟的傳導渠道。重點支持中小銀行補充資本，將資本補充與改進公司治理、完善內部管理結合起來，有效引導中小銀行下沉重心、服務當地，支持民營和中小微企業。



要進一步擴大金融業高水平雙向開放，鼓勵境外金融機構和資金進入境內金融市場，提升我國金融體系的活力和競爭力。

