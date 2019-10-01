法國為希拉克舉行國葬 普京、克林頓均出席

希拉克的靈柩覆蓋著法國國旗，法國總統馬克龍主持葬禮。(圖：每日郵報) 中評社北京10月1日電／當地時間30日，法國前總統希拉克的葬禮在巴黎舉行，包括馬克龍、普京、克林頓在內的多國政要出席。



英國《每日郵報》報道稱，法國於30日為希拉克舉行國葬，葬禮由法國總統馬克龍親自主持。多國政要出席葬禮儀式，包括俄羅斯總統普京，美國前總統比爾⋅克林頓以及法國前總統薩科齊、奧朗德等。



當地時間29日，希拉克遺體告別儀式在巴黎榮軍院的聖路易教堂舉行，民眾排長隊吊唁。30日上午，希拉克的靈柩離開巴黎榮軍院，被送至巴黎第六區聖敘爾皮斯教堂，舉行正式的葬禮。當天下午，希拉克的遺體會被安葬在巴黎蒙帕納斯公墓。據了解，法國政府還將30日定為全國哀悼日。



當地時間9月26日，法國前總統雅克⋅希拉克(Jacques Chirac)離世，終年86歲。世界各國政黨領導人紛紛高度評價希拉克，對他的去世表示哀悼。



希拉克1932年11月生於法國首都巴黎科雷茲鎮的一個富豪家庭，1995年至2007年兩度擔任法國總統。2007年任期屆滿離開總統府以來，希拉克的健康多次亮起紅燈並住院治療。外媒報道稱，希拉克最近一次出席正式儀式是在2013年11月21日。同年12月，希拉克在巴黎一所醫院住院治療一個星期，並進行了腎部手術。2016年，希拉克再因肺部感染入院。



（來源：海外網）