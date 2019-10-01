揭秘：天安門廣場70個大紅燈籠如何升起？

（圖片來源：北京日報） 中評社北京10月1日電／10月1日，天安門廣場東西側路上，70個大紅燈籠高高懸浮，營造著喜慶祥和的節日氣氛。充氣、轉運、施放、看守、收回……這些操作背後，401位北京體育大學的志願者們在揮灑汗水。



“9月30日下午，我們就在學校開始接受安檢，晚上9點左右趕到天安門廣場。在廣場上，先要把所有設備卸下來，然後開始充氣。”北京體育大學學生工作部部長周啟迪介紹。兩輛充氣車能同時給12個燈籠充氣，每個燈籠充約20分鐘，所有燈籠近3個小時才能充完。



充完氣，再把燈籠一個個運到指定點位上。“燈籠下面，有五根系留繩，正中間的是主系留繩，四周還有四根副系留繩。每根副系留繩下都有250公斤重的鎮鐵。這些，都靠志願者們推著小車來搬運。”周啟迪說。



今年6月份，北京體育大學接到任務，慶祝新中國成立70周年慶祝大會期間，配合設計單位中國航天科技集團某院某所，在天安門廣場施放燈籠。提的第一個要求，就是志願者政治素質、身體素質都要好。學校特意從競技體育學院、體能學院、體育休閑與旅遊學院、中國武術學院選拔志願者，其中95%以上是國家一級或二級運動員，還有武術套路全國冠軍。



隊伍組建完成，學校第一時間成立了臨時黨支部，把思想政治教育與訓練深度融合。



“燈籠要早早的升起，志願者卻是最後一批撤離，服務時間長，在廣場上要從夜裡一直坐到第二天中午。學體育的學生不怕動，就怕耗。我們就從‘小我’到‘大我 ’、從個人夢和中國夢的關係等角度和同學們深入談心，圍繞‘我和我的祖國’主題開展系列活動。”周啟迪介紹。訓練期間，每周一、三、五上午還拿出三五分鐘組織演講，讓同學們有機會在集體場合抒發愛國情懷，暢談訓練的心得體會，不少同學的語言表達能力還因此有了提高。



6月底，訓練開始，同學們被分為充氣組和施放組。充氣組要提前兩周訓練，60個人被分成12個小組。“這真是讓壯小夥幹綉花的活兒啊！”充氣組隊員、休閑體育專業大四學生張景全說。

