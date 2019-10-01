六志願軍烈士與親人“團聚”

退役軍人事務部向烈士家屬頒發慰問信和鑒定證書。（圖片來源：新華社） 中評社香港10月1日電／“大哥，我來看你了！”抱烈士陳曾吉的棺槨，82歲的陳虎山淚流滿面。



前日下午，瀋陽抗美援朝烈士陵園，這樣一幕幕的場景令人動容。當天，退役軍人事務部舉行認親儀式，6名志願軍烈士陳曾吉、方洪有、侯永信、冉緒碧、許玉忠、周少武確認了身份，與親人“團聚”。



蒼鬆肅立，翠柏靜哀。來自社會各界的200多名代表共同見證。



離別一甲子終認親



在認親現場，陳虎山和家人在刻有十多萬姓名的抗美援朝烈士英名牆上細細尋找。找到陳曾吉的名字後，一身戎裝的陳虎山立正敬禮，彎腰將一束鮮花擺在牆前，淚水在眼眶里打轉。



“每到過年和八月十五，家人都要給你盛一碗飯、擺一雙筷子。”陳虎山跟大哥說話。



解開綢緞包裹，陳虎山捧出一張相片，相片里的戰士手握鋼槍，英姿颯爽──這是陳曾吉留下的唯一一張照片，1950年犧牲在朝鮮戰場時只有20歲。



烈士許玉忠的親人沒想到，時隔60多年，還能與從未謀面的至親相見。許玉忠的兩個侄子、一個侄孫從河北老家趕到，在英名牆前擺上了一抔黃土、一把小棗、一捧花生和六個蘋果。



“三伯就是吃老家的棗子、花生參了軍，”64歲的許同海說，“現在三伯回來了，再嚐嚐家鄉的味道、摸摸老家的泥土吧！”

