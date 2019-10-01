聯合早報：拓寬小國回旋空間

中評社香港10月1日電／新加坡聯合早報今天社論說，在出席了聯合國大會後，李顯龍總理風塵僕僕，接著訪問了中亞國家亞美尼亞，並且在當地同成員包括白羅斯、吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦、俄羅斯和亞美尼亞五國的歐亞經濟聯盟，簽署歐亞經濟聯盟—新加坡自由貿易協定（EAEUSFTA）框架，以及非服務與投資協定。這是該經濟聯盟的首個對外自貿協定，顯示新加坡採取積極主動的外交姿態，來應對當下全球化前景日益不明顯的環境，為自己創造更大的回旋空間。



亞美尼亞位處中亞的西端，是個內陸國家，因為缺乏海路交通的便利，所以沒有機會參與到近幾十年的經濟全球化大潮。然而，亞美尼亞人卻不乏經商冒險的精神。在新加坡開埠不久，亞美尼亞商人就已經來到新加坡。福康寧山腳下就有一條亞美尼亞街；位於禧街的亞美尼亞教堂，專為第一位亞美尼亞修道士、啟蒙者聖格列高利（St Gregory the Illuminator）而建，是本地最古老的基督教堂。



歐亞經濟聯盟則是在2014年才成立的新組織，由俄羅斯結合東歐和中亞的另四個前蘇聯加盟國，形成近2億人口的潛在單一市場。組織效仿歐盟的做法，在經濟政策和市場上謀求一體化，並且也有意在未來使用共同貨幣。新加坡是聯盟第一個簽訂自貿協定的夥伴國，一方面顯示聯盟重視新加坡所帶來的合作潛能，另一方面也反映了新加坡受重視的國際影響力。



新簽署的自貿協定框架，為本地企業和在新加坡註冊的國際企業，打開另一道通向中亞這個未開墾市場的大門。同時，框架也讓聯盟的企業找到了進軍亞洲市場的跳板，借著世界經濟重心轉向亞洲的東風，尋求聯盟成員國經濟騰飛的助力。



本來，這應該是經濟全球化的多邊自貿體系所應當發揮的作用。但是，隨著各地民粹政治和單邊主義的興起，全球化發展大勢受挫，原有的國際經濟合作模式面對了巨大壓力，甚至連既有的全球產業鏈分工，都被迫要做出改變。因此，相信自由貿易體系的國家如今得另謀出路——跟不同區域的國家和組織簽署自貿協定，就是其中的一種做法。