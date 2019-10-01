《我和我的祖國》今香港上映

電影《我和我的祖國》昨日在內地正式公映，受到不少觀眾喜愛。（圖片來源：文匯報） 中評社香港10月1日電／由陳凱歌任總導演，黃建新任總製片人，張一白任總策劃，陳凱歌、張一白、管虎、薛曉路、徐崢、寧浩、文牧野七位導演為新中國成立70周年共同打造的獻禮片《我和我的祖國》，今日在香港公映，內地昨日上映。目前預售總票房破2億，值得大家入戲院支持。香港影帝任達華和影後惠英紅均參演了《我和我的祖國》中的一單元《回歸》，他們均表示深感榮幸。片中華哥飾演維修手錶的師傅，而紅姐則演香港警察。拍攝期間令兩人回憶起22年前香港回歸祖國的一刻，異口同聲地表示場面歷歷在目，心情仍然激動。



今年是新中國70華誕，國家愈來愈強大，在國際地位也愈來愈高。獻禮片《我和我的祖國》呈現了七個故事，當中由薛曉路執導的《回歸》還原了1997年7月1日香港回歸的盛況。其中不為人知的故事是，為了五星紅旗一秒不差地升起，中英雙方就這“2秒”談判了整整16輪之久。當中一幕幕驚心動魄的瞬間和令人熱淚盈眶的畫面，都會在薛曉路導演 《回歸》中得以真實呈現。



惠英紅飾演的香港警察始終站在回歸談判和儀式的第一線，確保萬無一失。但當所有人都能在電視機前見證回歸這一歷史時刻時，他們仍需在場館外堅守崗位。“1997年時，我在電視機前觀看回歸儀式，是我人生的難忘時刻，香港終於回來祖國的懷抱，我們不再是『孤兒』了。”惠英紅說。



昔日旗手 訓練演員基本功



任達華在片中飾演鐘錶師傅，為了將回歸儀式執行總指揮的手錶調至分秒不差，他不眠不休，分文不收。“我記得回歸當日下滂沱大雨，但都阻止唔到激動的心情，在電視機前見證中國國旗升起的一刻，感動到眼濕濕。香港從1841年到現在，由一個小漁村發展成為國際都會，箇中的滄海桑田，自己有幸參演《回歸》， 重現這一個對所有港人難以忘懷的重大時刻，始終自己是一個中國人，你要去了解歷史，你才可感受其中。”任達華說。

