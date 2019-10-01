激光電視或迎發展新機遇

中評社北京10月1日電／日前，在青島舉行的首屆全球激光顯示技術和產業發展論壇上，海信集團董事長周厚健表示，激光電視五大優勢給消費者帶來了來了實用與實惠，是最好的“潛力股”。



周厚健表示，相比於其他顯示方式，激光電視具有明顯的五大優勢：首先，激光電視是反射成像的被動發光，具有明顯的健康護眼效應，甚至優於紙質閱讀20%以上，這一點已經被中國標準化研究院所證明；其次，激光具有極高的光譜純度，色彩準確，擁有最好的“顔色表達”能力，有著其他顯示技術無法超越的優勢；第三，激光電視具有節能環保的巨大優勢，激光電視耗電量只有相同屏幕尺寸液晶電視的1／3多一點；第四，在同等屏幕尺寸及性能指標下激光顯示更經濟，更能滿足消費者的大屏需求；此外，相比能耗巨大且動輒投資數百億的LCD或OLED的面板生產線，激光顯示投入較小且產業鏈較短，只要有較好的量的增長，成本及人力費用會被大幅攤薄，擁有更好的前景。



據了解，激光電視解像度從2K到4K，光源從單色到雙色再到三色，尺寸從100吋到300吋再下探到75吋。短短五年，已經從一個產品到一個產業，從一家企業到一個行業，展現出巨大的市場空間和技術活力。目前，海信、LG、長虹等全球20多家整機企業已經加入激光陣營，包括德州儀器、理光、日亞、DNP等在內的激光顯示上下游產業鏈企業已經超過100家。





而在中國，激光電視已經成為一個全新的電視品類，得到消費者尤其是高端消費者認可。蘇寧易購公布的銷售大數據顯示，在80吋以上大屏市場，激光電視銷量占比已從2017年的23%，上升到2019年的63.5%，而銷售額占比則由2017年的18.8%，上升到2019年的57.3%。



“激光電視在大尺寸、超大尺寸上具有獨一無二的性價比優勢，有寬廣的色域覆蓋率及優秀的色彩還原性，採取反射式成像方式，使用戶的視覺疲勞度減輕。”工信部電子信息司電子系統處處長楊旭東表示，中國對激光顯示技術的發展非常重視，《“十三五”規劃》更是將激光顯示列為新一代信息技術新型顯示項目的首位。目前，中國申請和授權的激光顯示專利超過7000項，占全球激光顯示專利比例的50%以上，中國被選為IEC－TC110 激光顯示工作組的召集國，主導和參與制定了多項IEC國際標準，產業格局已基本形成。



（來源：人民網）