韓國國會決議案 促東京奧運禁＂旭日旗＂

韓國國會全體會議現場（韓聯社） 中評社北京10月1日電／韓國國會召開全體會議，通過一項關於“敦促東京奧運會禁用‘旭日旗’”的決議案。



據韓聯社報道，這項決議案要求國際奧委會、東京奧運會和殘奧會組委會禁止在東京奧運會和東京殘奧會期間將“旭日旗”、印有“旭日旗”的服飾帶入場館，或用其為選手加油助威。



決議案還要求韓國政府付出積極的外交努力，使世界各國認識到“旭日旗”是日本帝國主義的象徵，以及在所有正式國際賽事和活動中禁用“旭日旗”。



先前，東京奧組委允許觀眾帶“旭日旗”進賽場，招致韓國強烈不滿，但日本官房長官菅義偉和奧運相橋本聖子等高官強調“沒有問題”。9月11日，韓國文化體育觀光部向國際奧委會提交書面信函，要求禁止“旭日旗”進入體育競技會場。同日，國際奧委會回應稱“奧運賽場禁止一切與政治相關的活動”“如果在奧運期間引發擔憂，將根據具體情況採取舉措”。



“旭日旗”，又稱日本軍旗，是舊日軍以及現在日本自衛隊所採用的軍旗。在第二次世界大戰期間，日本士兵手持“旭日旗”進行燒殺搶掠，由此使得“旭日旗”被看作是侵略戰爭和軍國主義的象徵。歷史上，日本曾吞並、殖民朝鮮半島，因此韓國人對“旭日旗”格外介意。韓國一直在國際場合對日本使用“旭日旗”表示不滿，並禁止在國內打出這一旗幟。



（來源：海外網）