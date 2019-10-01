康養產業用地不足？可改造閑置存量土地

中評社北京10月1日電／隨著中國人口老齡化、老年高齡化的速度加快，養老問題的嚴重性和必要性慢慢浮出水面。日漸增長的老齡消費需求和發展滯後的老齡產業供給矛盾凸顯。



為了促進康養產業的發展，我國將加大康養產業的土地供應，並且明確符合條件的閑置用地可以申請轉換為醫療機構用地。



增加醫療用地供給



康養產業的市場需求龐大，發展前景廣闊，但有效供給不足。據全國老齡委測算，到2050年左右，中國老年人的消費需求將達5萬億元，但目前，我國每年為老年人提供的產品不足1000億元。



為了從供給端促進康養產業發展，9月29日，國家發展改革委、教育部、住房和城鄉建設部等21部門聯合印發《促進健康產業高質量發展行動綱要（2019—2022年）》。《綱要》明確，到2022年，我國將基本形成內涵豐富、結構合理的健康產業體系，優質醫療健康資源覆蓋範圍進一步擴大，健康產業的融合度和協同性進一步增強，健康產業的科技競爭力進一步提升，人才數量和質量達到更高水平，形成若干有較強影響力的健康產業集群，為健康產業成為重要的國民經濟支柱性產業奠定堅實基礎。



圍繞重點領域和關鍵環節，《綱要》將實施10項重大工程，即優質醫療健康資源擴容工程、“互聯網＋醫療健康”提升工程、中醫藥健康服務提質工程、健康服務跨界融合工程、健康產業科技創新工程、健康保險發展深化工程、健康產業集聚發展工程、健康產業人才提升工程、健康產業營商環境優化工程、健康產業綜合監管工程。



其中，《綱要》在推進健康產業營商環境優化工程中明確指出，要“增加土地用房供給”。具體內容包括：規範協議出讓供應健康產業發展用地，推動採用長期租賃、先租後讓、租讓結合、彈性年期出讓等方式，增加醫療衛生用地供給；以出讓方式供地的，土地價款可以按照合同約定分期繳納。

