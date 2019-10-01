郭辦：郭台銘這一兩天會與民眾黨參選人合照

郭發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜接受媒體採訪。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月1日電（記者 洪德諭）針對鴻海創辦人郭台銘與台北市長柯文哲台灣民眾黨間的合作，郭發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜表示，郭最快這一兩天將會與民眾黨“立委”參選人合拍照，但會過濾，不一定現提名8人都會拍照；另外柯在友柯參選人如台北市第四選區的北市議員高嘉瑜將會避開，蔡沁瑜認為，柯方面會跟我們溝通，若我們沒有適當人選，就不提名。



針對柯、郭在“立委”上的合作，蔡沁瑜1日在台北市信義區受訪時表示，最近蠻緊鑼密鼓在“立委”的提名上並跟民眾黨來對，原則上民眾黨若選區有屬意者會避開不提名，若選區我們有很想推的人，就跟柯方面協調提名。



蔡沁瑜也透露，定裝照方面，會針對第一波民眾黨提名名單，過濾後，看哪位形象比較符合的與認同理念者拍照，最快這一兩天會進行。



媒體追問針對民眾黨現在提名的，包括北市第三選區何景榮、北市第七選區蔡宜芳、北市第五選區徐立信等8名參選人，是否不一定全部都拍？蔡沁瑜回答“不會不會”，會考慮認同理念與郭台銘形象符合的。



另外，柯文哲針對友柯的區域將不會提名，如台北市第四選區高嘉瑜、嘉義縣“立委”蔡易餘等人，蔡沁瑜回答，柯會跟我們溝通，我們沒有適當人選就不提名。