使館提示：國慶赴瑞典需注意旅遊安全

中評社北京10月1日電／中國駐瑞典大使館網站近日刊發《國慶期間赴瑞典旅遊安全提示》，指出國慶假期赴瑞典旅遊要注意保護人身財產安全，注意做好七個防範事項。



文章指出，近年來，瑞典治安形勢有所惡化，中國遊客面臨的安全風險日益增多，特別是偷盜搶劫呈高發、頻發態勢。一些偷盜團夥手段多樣，手法“專業”，有針對性地對中國遊客進行盯梢，伺機作案。他們往往利用中國遊客在旅遊景點拍照、商場購物、酒店前台辦理入住、餐廳用餐等場合，多人配合，實施偷搶。瑞典許多地方禁止安裝監視設備，遊客一旦遭遇盜搶，取證困難，難以偵破，找回被盜被搶財物的可能性極小。



國慶假期將至，為使赴瑞旅遊安全順利，保護人身財物安全，中國駐瑞典大使館特別提醒要提高防範意識，做好以下防範事項：





一、妥善保管個人財物，避免攜帶大量現金，護照、現金和信用卡分開放置。銀行卡一旦丟失請立即掛失，以防他人盜刷造成經濟損失。



二、在用餐、購物、拍照、搭乘公共交通工具時需留意身邊情況，保證財物在視線範圍內。



三、遇陌生人搭訕、求助、“好心提醒”或潑撒飲料等異常情況，尤其要提高警惕，以防被搶被盜。



四、切勿將貴重物品留在車內，即使是臨時下車也請鎖好車門和後備箱。



五、不要在街上亂撿東西，以防被敲詐。盡量避免夜間出行。



六、注意戶外項目安全，根據身體狀況選擇合適的戶外觀光活動和旅遊項目並充分了解活動項目的潛在危險和安全須知。



七、注意道路交通安全，盡量避免惡劣天氣出行。團隊遊客請參加正規旅行社組織的旅遊團組。自駕旅行請合理安排行程，切忌疲勞駕駛和酒後駕車。



如遇突發情況，請保持鎮定，及時報警，聯繫有關方面尋求幫助。



瑞典報警電話：非緊急情況11414（中國手機撥打＋46－771141400），緊急情況112（中國手機可直接撥打）



外交部全球領事保護與服務應急熱線：＋86－10－12308／59913991



國家旅遊局旅遊服務熱線：＋86－10－12301



駐瑞典使館領事保護與協助電話：＋46－763383654（手機）



使館領事僑務處郵箱：consular＠chinaembassy.se



駐哥德堡總領館領事保護電話：0046－709395290（手機）



總領館郵箱：consulate.gothenburg＠gmail.com