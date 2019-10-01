A股市值全球第二 590股年营收破百亿

中評社北京10月1日電／资本市场茁壮成长



中国证券市场从诞生之日起，就一直为实体经济的发展提供了強大的支持。近30年间，主板、中小板、创业板、新三板、科创板相继问世，完成了中国多层次资本市场的构建，市场规模位居世界前列。



证券时报·数据宝统计显示，当前A股共有3687家上市公司，较十年前翻番。总市值超过55万亿元，约占全球主要股票交易所总市值的9%，其中主板市值40.2万亿元，中小板市值9.2万亿元，创业板市值5.6万亿元，科创板市值0.6万亿元。



2014年底A股市值跃升至全球第二位，仅次於美国，並在其后大部分时间中保持了市值全球第二的国际地位。



股权融资为上市公司壮大提供了巨大助力。截至2019年9月底，1990年以来整个A股市场股权融资金额累计超15万亿元。



590股年营收破百亿元



在上市公司数量规模大幅增加的同时，A股公司盈利能力也在持续提升。整体而言，上市公司营业收入、净利润总体呈现持续增长趋势，2005年开始增速明显加快，直至2008年在全球金融危机冲击下增速有所回落，经过两年的调整后又重新恢复较快增长。2018年度A股公司总营收突破45万亿元，净利润总额3.38万亿元，上市公司平均营收127亿元，均创下历史新高。

