陳德霖：結束暴力才能對話尋出路

中評社北京10月1日電／金管局總裁陳德霖的任期至今年9月30日結束，昨日是他最後一天以總裁身份會見傳媒。目睹最近幾個月以來的社會動蕩局面，陳德霖坦言“感到痛心”，他希望並呼籲現時的暴力行為和破壞法治行為盡快結束，如此才有條件展開有效對話，尋找解決方案。／大公報記者 黃裕慶



自2009年10月上任以來，陳德霖擔任金管局總裁一職合共十年時間，對香港金融中心的角色和運作自有深入認識。他說香港的國際金融中心排名常位於“頭三、四位”，來之不易，因為要建設國際級金融中心，是“幾代人經過幾十年打拚而得來”。持續多個月的社會動蕩，他說不但影響多個行業的正常商業活動，同時也削弱投資者對香港作為國際金融中心的信心，因為法治是金融中心的根基，而違法行為會削弱港人以至海外人士對香港是尊崇法治之地的觀感。



樓市症結在土地房屋供應



香港社會近月儘管動蕩，對很多正常的經濟和商業活動帶來影響，惟本港的金融、貨幣和銀行系統都保持穩健和正常運作，他說與金管局吸收1997／98年的亞洲金融風暴經驗，並推行金融改革有關。他指金管局在過往一段較長時間的太平盛世早作準備，加強金融體系的緩衝能力，以備日後一旦出現震蕩，“無論震央或震源是在歐美、亞洲或香港本地，都有充足能力應對危機”。



本港現時樓價高企，置業人士的供樓負擔能力亦偏緊，一旦樓市演變周期開始變為下行，當中隱藏的風險或逐漸顯露出來。陳德霖重申，樓市發展無論是在牛市或熊市，都受一系列因素影響，當中最重要、最根本的因素是土地供應和房屋供應。雖然按揭貸款利率也是重要因素之一，但並非唯一因素，而過往幾年本港的按揭利率只為2厘至3厘左右，相對本地通脹而言實質利率不高，有利房地產市場。



逆周期措施“阻人發達”

