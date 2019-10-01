港觀禮團：熱切期盼見證盛典

中評社北京10月1日電／行政長官林鄭月娥率領的逾240人組成的香港各界人士國慶觀禮團昨日抵達北京，出席慶祝中華人民共和國成立70周年的系列活動。觀禮團成員對慶祝活動充滿期待，紛紛表示國家70年來的偉大成就舉世矚目，令每一位中華兒女感到無比自豪，相信香港未來將繼續發揮自己所長，服務國家所需，與祖國同發展共繁榮。＼大公報記者 周宇 馬靜 周琳



“香港各界人士國慶觀禮團”由林鄭月娥擔任團長，中聯辦主任王志民擔任顧問，多名特區政府官員，以及來自商界、法律界、傳媒界、教育界等界別的人士均在列。中央電視台的新聞畫面顯示，在飛赴北京的飛機上，林鄭月娥與觀禮團成員熱情交流，親切自拍，合影留念。



作為中國人感到非常自豪



觀禮團抵京後入住位於北京王府井的東方君悅酒店，今日上午出席在天安門廣場舉行的慶祝中華人民共和國成立70周年大會，大部分成員將參加今晚的聯歡活動。



全國政協常委、香港友好協進會會長唐英年表示，70年來祖國的不凡表現舉世矚目，作為中國人，他感到非常自豪。唐英年認為，在國家發展的歷程中，香港既是巨大的貢獻者，也是巨大的得益者，相信未來在金融、法律、文化發展等領域，香港仍能發揮重要作用，助力國家發展。



不少觀禮團成員難掩內心的喜悅和激動。民建聯立法會議員葛佩帆在社交網站上表示，有機會赴京參加“慶祝中華人民共和國成立70周年聯歡活動”，與全國人民共賀祖國七十華誕，自己感到非常榮幸。



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