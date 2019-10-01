用琴聲燃起青春之火　用歌聲澆灌中日之花！

中評社北京10月1日電／2019年是中華人民共和國建國70周年。70年披荊斬棘，70年風雨兼程。70年來，在黨的正確領導與中國人民及海內外華人同胞的共同努力下，新中國取得了舉世矚目的成就……尤其是黨的十八大以來，在以習近平總書記為核心的黨中央正確領導下，中華兒女正式踏上了實現民族復興夢想的偉大征程。



中華人民共和國成立以來，中華大地發生了翻天覆地的變化，特別是改革開放四十年來無數祖國兒女閃亮東方，他們用自己的才華共同為祖國唱響強盛的贊歌！“雅馬哈未來藝術家劉明康”就是其中一員。



《日本電視連續劇<排球女將>女主角小鹿純子牽手旅日華人歌手謝鳴、劉明康和日中演藝界同仁慶祝中國國慶70周年》音樂會謝幕劉明康（右二）小鹿純子（右三）謝鳴（右四）



與此同時，今年也是中日兩國正常邦交47周年。為共賀祖國70華誕與中日邦交正常化。2019年9月27日，由東方新報主辦，日本文化媒體株式會社、徳間ジャパン、謝鳴音樂事務所、中華人民共和國駐日本大使館文化處、中國南方航空日本支社、廈門航空日本支社、四川航空日本支社、日和商事株式會社、東京國際交流協會、日本上海同鄉會支持的《日本電視連續劇<排球女將>女主角小鹿純子牽手旅日華人歌手謝鳴、劉明康和日中演藝界同仁慶祝中國國慶70周年》音樂會在日本東京中野ZERO劇場舉行。這不僅是中日兩國自建交以來第一次合作舉辦以慶祝中國國慶為背景的音樂盛會，也是日中兩國文藝界人士首次共度這一難忘的時刻。



日本關愛自閉症第一人今井忠先生夫婦特地也來到了現場，給予劉明康高度的評價，“在劉明康的身上體現了中國在這方面比還要日本先進。”



今天，這份來自中日兩國藝術家的“禮物”不僅獻給祖國，也獻給為兩國友誼作出貢獻的“藝術常青樹”……劉明康作為中日友善的“特殊使者”牽著音樂的紐帶把兩國人民的友誼堅實地聯繫在一起。

