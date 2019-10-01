徐豪：為留英學子建海外“第二個家”

徐豪（右）與中國著名乒乓球選手劉詩雯合影。（圖片來源：大公網） 中評社北京10月1日電／英國資深僑領、企業家徐豪創辦了全英最大學生俱樂部“一品學生匯俱樂部”，通過提供娛樂休閒、教育培訓和信息互助等全方位的服務，讓廣大海外留學生找到了“第二個家”。他表示，青少年就是國家的希望和棟樑，在國慶70周年到來之際，為異國他鄉的留學生做好服務工作具有特殊意義。



如今已經在英國生活三十多年的徐豪回憶說，當初他遠渡重洋來英國留學時，身上只有幾十英鎊，連交學費的錢都不夠。他靠勤工儉學，經過一路努力打拚，終於積累了第一桶金，在倫敦最繁華的唐人街創辦了餐飲企業。此後，他又把目光投射到航空等其他領域，出任了英國彼洋空旅集團總經理。由於個人艱辛的留學經歷，他決定創辦一個以中國留學生為主的學生俱樂部，為他們提供各種服務和幫助，讓他們找到家的感覺，“一品學生匯俱樂部”因此應運而生。



入會必要前提是愛國



徐豪表示，該俱樂部是自發性的學生組織，只要大家有興趣都可以免費加入。其宗旨是誠信、互助和進取，致力於為廣大留學生提供各種幫助，包括娛樂休閒、教育培訓、法律諮詢和信息互助等。他說，如今俱樂部已經有2000多名會員，是全英最大規模的學生俱樂部，它不僅為學生們提供了一個相識、相知和共融的空間，也協作和指導留學生融入英國。



更為重要的是，該俱樂部也是中國駐英國大使館的信息傳播渠道，幫助向學生們發放許多重要通知和警示。徐豪舉例說，有一次得知一名留學生突然失聯，他第一時間在俱樂部的群組裡發出了尋人啟事，等使館緊急聯絡各界幫助找人時，他們早已知道該學生的下落。



俱樂部目前採取的是學生管理和學生工作的新型模式，每位加入的會員都有一個前提，就是必須熱愛祖國。徐豪說，不論何時何地，都要記住自己是炎黃子孫，龍的傳人，這也是他從留學一路走來的切身感受。

