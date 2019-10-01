蔡英文授勳沼田　肯定對台日關係貢獻

蔡英文今天頒授日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫“大綬景星勳章”。（照片：“總統府”提供） 中評社台北10月1日電（記者 黃筱筠）蔡英文今天頒授日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫“大綬景星勳章”，表彰沼田代表任內深化台日關係之卓越貢獻。



今日在場觀禮者包括“國家安全會議”秘書長李大維、諮詢委員林成蔚、“外交部次長”徐斯儉、台灣日本關係協會會長邱義仁等人，之前頒給沼田特種外交獎章時，在紀念碑上稱沼田大哥哥的“外交部長”吳釗燮則未出席觀禮。



蔡英文表示，沼田代表也大力聲援台灣參與各種國際組織，尤其在中國不斷對台灣進行各種打壓的時候，表達支持和仗義執言，我們非常感謝。



蔡英文致詞時表示，對於沼田代表即將完成在台灣的任務返回日本，她感到相當不捨。她說，沼田代表從2014年到任，到現在已經超過5年，是近20年來任期最長的日本駐台代表，對於深化台日雙方關係有卓越的貢獻，也和台灣各界都建立深厚友誼；她要代表所有台灣人民，致上最深的感謝。



她指出，在這段期間，沼田代表積極促進台日關係，有很多豐碩的成果，包括推動“日本台灣交流協會”的正名、建立“台日海洋事務合作對話機制”，也完成了20項雙邊合作協定的簽訂，對於促進台日雙方實質關係的發展，有關鍵性的影響。



蔡英文提到，今年3月台美日三方，在台灣聯名主辦“2019全球合作暨訓練架構（GCTF）－打擊公私部門貪瀆國際研習營”，更是一項劃時代的重要成就，沼田代表為了促成這個活動，投注了3年的時間。對於沼田代表積極促進區域合作，用心為台灣拓展國際能見度，她要再次致上感謝之意。



她期盼透過頒贈大綬景星勳章，能夠彰顯沼田代表對提升台日關係的傑出貢獻，“這個勳章也代表了我們政府和人民的感謝”。蔡也期盼今後台灣和日本能繼續攜手努力，一起促進區域的合作及繁榮，並祝福沼田代表一切順利，“您永遠是台灣堅實的夥伴，也歡迎您常回來台灣”。