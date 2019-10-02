韓民調怎搶救？藍議員陳若翠號召守電話

國民黨高雄市議員陳若翠。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月2日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜民調持續低迷，近期多項民調已落後蔡英文10趴以上。國民黨高雄市議員陳若翠認為，市政仍是韓最大的包袱，加上議會開議，綠營趁機配合民調來打擊士氣。不過，他認為不必太擔心，真正要看大選正式登記後的民調，韓公布副手也是衝高民調的契機。



她也透露，現在外界一直不斷在推出民調，韓粉群組也開始轉傳訊息，要大家拿出在國民黨初選時守著電話民調來替韓國瑜民調加溫的精神。



陳若翠，生於1969年，出生雲林，本屆新科國民黨高雄市議員，韓家軍之一。曾任高雄市前鎮區西山里長、國民黨第19次“國代表大會”代表。



針對韓國瑜民調低迷情況，陳若翠表示，其實韓的民調在怎麼低都維持在3成左右，一直維持民調高點未必是好事。韓國瑜近期受限於議會開議，維持自己的節奏，顧好市政是較好的對策。



她說，此外，現在外界一直不斷在推出民調，也等於綠營正在趁韓困於議會期間找尋機會猛攻，因此韓粉群組也開始轉傳訊息，要大家拿出在國民黨初選時守著電話民調來替韓國瑜民調加溫。



若走到這一步，是不是代表韓國瑜目前還是只能夠靠鋼鐵韓粉支持？



陳若翠認為，事情不一定是這樣子來看，有時候這也是一種帶風向的方式，因為現在太多的媒體、民調、名嘴都是一種麻痺的操縱，若能拉高民調，就能減少刻意打擊的力道。



陳指出，真正的民調，還是要從大選正式登記後才開始，但目前民調趨勢顯示一種訊號，同時也是警惕，可以解讀為韓國瑜目前市政的包袱沉重，韓也都沒有鬆口何時開始全力投入選戰，這部分相信一定會在適當時機交代清楚。



她說，議會才剛開始多少也會有一些耳語，畢竟11月份又是總質詢，上一次市政報告完之後一直有就不再進議事廳傳言，但是韓市長仍然都是按照週一到週五市政行程在走，維持每月一次夜宿，周末選舉行程減少，都是回防高雄。



陳若翠表示，基層雖然都會擔憂民調，但是觀察起來，韓蔡的民調差距再大也就是10％上下而已，且只要韓仍有市政這個包袱在，民調做出來對韓都不利，一定都會受情緒影響，但是再過一個多月，登記之後就比較煙消雲散了。



她強調，而且韓的副手人選也一定會在登記前就公布，勢必也會拉高一波民調，這就是民調上升的契機。



藍軍整合不利也是影響民調因素，韓陣營是否一直受制於郭陣營影響，怎麼擺脫糾纏？



陳若翠表示，這兩天黨中央已經傾向於一個共主，下達指令全力支持韓國瑜，所以台商、華僑也會逐漸回來挺韓，韓也會做親自做接待，展開自己的競選節奏。郭董既然已經確定離開，那國民黨一定就是好好打這場選戰，更不容許見縫插針了，“總統”跟“立委”選情都要朝達標邁進。



陳說，選戰只剩3個多月時間緊迫，根本沒有猶疑或拜託誰的時間，也沒有時間去想再把誰拉回來，郭已不太可能參選，不如勝選後再談未來“國會”怎麼合作，秉持人前留一線日後好相見原則，不斷盡力讓大家認同，以及觀察第三勢力如何合作。