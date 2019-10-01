國民黨回應習：將帶領台灣重回兩岸和平道路

國民黨中央外觀。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月1日電（記者 張嘉文）針對中共建政70周年，總書記習近平今天發表談話觸及兩岸部分，中國國民黨回應表示，國民黨現今的政策綱領中明定“確保和平穩定發展的兩岸”，並宣示贏回政權後，將秉持過去執政經驗，重新帶領台灣回到兩岸和平發展的道路。亦即在堅決不接受一國兩制，反對“台獨”，主張“一中各表的九二共識”基礎上，推動兩岸交流，致力於讓台灣安全，人民發大財。



習近平表示，堅持“和平統一、一國兩制”的方針，推動兩岸關係和平發展，團結全體中華兒女，繼續為實現祖國完全統一而奮鬥。



國民黨強調，蔡政府欲斷絕經貿往來要付出什麼代價？有無替代方案？都必須負責任地向人民說清楚、講明白，而不能只是一味堅持意識形態，操弄民粹，耍嘴皮子，帶領群眾高喊抗中、反中甚或仇中！



國民黨指出，回顧過往的這70年，兩岸從軍事衝突、僵持對峙，到和平交流，從兵荒馬亂、發展經濟，到福國利民，雙方更應該珍惜兩岸和平交流交往的現狀，而對於此一得來不易的互惠雙贏成果，主政者尤應堅持人民為先，正視現實，講信修睦，確保台海的和平穩定與繁榮發展。



國民黨是一個走中道路線的政黨，本黨恪遵“中華民國憲法”及增修條文暨相關法律，處理兩岸間人民權利義務關係及其他事務。1992年11月與陸方達成“兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式，各自表達”的共識，推動兩岸交流，促進雙贏互利。



由上可知，九二共識的出現有其歷史根據，且不等同一國兩制。國民黨不贊成一國兩制，也不認同蔡英文刻意將九二共識抹紅成一國兩制。她自以為是撿到槍，但，其實她是欠歷史一個交待！而我們所表述的一中，就是1912年“國父”孫中山先生歷經十次革命所締造的亞洲第一個民主共和國－“中華民國”！



國民黨現今的政策綱領中明定“確保和平穩定發展的兩岸”，並宣示贏回政權後，將秉持過去執政經驗，重新帶領台灣回到兩岸和平發展的道路。亦即在堅決不接受一國兩制，反對“台獨”，主張“一中各表的九二共識”基礎上，推動兩岸交流，致力於讓台灣安全，人民發大財。