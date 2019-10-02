藍中常委游家富：王金平已回不去國民黨

中國國民黨中常委游家富。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中10月2日電（記者 林谷隆）針對中國國民黨不分區“立委”、前“立法院長”王金平的動作頻頻，黨中常委游家富接受中評社訪問表示，王金平先前放話要爭取親民黨“門票”參選2020，這是王唯一的選擇，因為他已經操作過頭，錯過停損線，發現國民黨已經不理他，王自己也清楚找不到台階下，只能繼續“參選到底”。但現在傳出親民黨主席宋楚瑜可能會自己選，這是親民黨瞭解，如果與王合作，恐怕會讓政黨票流到台灣民眾黨，加速親民黨泡沫化。



游家富受訪表示，王金平過去都是用對外放話、醞釀反彈這一招，讓國民黨一再修改黨章或提名規定，讓他可以繼續排在不分區第一名。他反對王再回到國民黨，但如果王真的有臉想回來，我們一定會在中常會上提反對意見。



游家富，現任勝品科技公司董事長、福邦投資公司董事長、鸚鵡叢林有限公司總經理、台中市鳥類商業同業公會理事長。曾任大雅區民眾服務社理事長、台翔航空工業公司監察人，在國民黨內屬挺吳人馬。



他提到，國民黨辦2020初選，也是因為王金平最早表態要參選，結果國民黨開始要舉辦初選，要開始做民調，王又改口說不參加初選，接著王找郭台銘、柯文哲談“郭柯王合作”，大家表面上對王客客氣氣，但其實都知道王沒有影響力，所以才會閃他，什麼合作都沒談成。



如果王金平表態要回國民黨“幫韓國瑜輔選”，國民黨能接受？如果不接受，有什麼理由拒絕？



游家富告訴中評社，王金平從宣佈不參加初選以來，一直放話批評黨中央，又跟柯文哲、郭台銘一直有動作，讓國民黨很受傷，黨內也多次呼籲王要珍惜國民黨、顧全大局，既然王唾棄國民黨，宣稱要跟其他黨合作，我們幹嘛還要縱容他，幾位中常委已經有共識，如果王想回來，我們絕對會在中常會提反對意見。



他強調，這次王金平操作過頭，已經錯過停損線，現在國民黨內的共識就是“不理他”，王自己也清楚，已經找不到台階下，他只能繼續“參選到底”，所以王要找任何人合作，都是他的選擇，就算公開找綠營合作，也不使人感到意外。



王金平若與其他政黨合作，對國民黨選情會有什麼衝擊？游家富回答，現在台灣經濟這麼不好，起因於當初“立法院”沒有通過服貿、貨貿協議，讓台灣被區域經貿合作機制邊緣化，就是王金平在“立法院”與民進黨合作杯葛馬政府。



他也說，影響台灣發展關鍵的太陽花事件，現在社會上有很多反思，許多太陽花要角現在都是民進黨政治人物，證明當初王金平在“立法院”放任太陽花，其實就是幫助民進黨，這些藍營人士都一清二楚。

