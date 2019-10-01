台商回流資金破6千億？藍委質疑虛報灌水

藍委曾銘宗針對台商回流議題在“立法院”提出質詢。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月1日電（記者 洪德諭）蔡政府面對美中貿易戰，大力推行台商回台投資方案，並宣稱已有新台幣6千億政績。但1日的“立法院”總質詢，國民黨“立法院”黨團總召曾銘宗批評，方案金額把回流跟在台擴廠算在一起，質疑有虛報之嫌。另外雖政府鼓勵回台投資，但台灣100%資金在大陸設的子公司也面對被視為“陸資”無法回台投資的狀況，對此，蘇貞昌回應，會了解狀況，只要是台灣人回來都歡迎。



“立法院”1日邀請蘇貞昌進行施政報告並備質詢，對於台商回台投資，曾銘宗先詢問政府所公布新台幣6千多億的數字，有無虛報？蘇貞昌回答，一個個都是經過審查的。



不過，曾銘宗繼續提出質疑，針對在台擴廠，過去政府沒有特別統計，在這次回台投資方案中，就把很多台灣擴廠跟台商回流算在一起，強調兩者要分清楚，並詢問是否有相關統計資料?“經濟部長”沈榮津則僅回答，算法主要的定義是台商去大陸投資，受到美中貿易摩擦後，要把生產基地放回台灣，這樣的台商投資都會算在裡面。



同時曾銘宗提到，台商100%在大陸成立的子公司出現回台被視為“陸資”無法回台的狀況，陸委會主委陳明通證實，台商在大陸的子公司與分公司不一樣，現行法規中子公司算陸資，蘇貞昌接著說，會了解曾點出狀況，只要台灣人要回來都是歡迎的。



另外，曾銘宗也說，面對兩岸關係緊繃，已在外交上進行報復，下一波是否會趨向經濟，海峽兩岸經濟合作架構協議ECFA被大陸取消？沈榮津指出，貿易局、工業局同仁都有做評估。曾銘宗接著問，是否有取消的因應，沈榮津則說，將會協助分散市場，並協助受影響的傳統產業升級轉型。