日本今起消費稅升至10%

中評社北京10月1日電／綜合共同社及《日本經濟新聞》報道：日本自今日起消費稅將從8%提升至10%，首次突破兩位數。為減輕增稅影響，政府對部分食物、飲品等實行“輕減稅率”，稅率維持在原先的8%，並針對無現金結算推出“積分返還”政策。在9月29日這一增稅前的最後休息日，日本各地零售店迎來突擊購買高峰。然而，今次增稅制度相對複雜，有聲音認為勢必在推行之初引發混亂，此外零售商也擔憂增稅會令銷情疲軟。



消費稅是對物品和服務交易時產生的間接稅。日本在1989年4月首次引入消費稅，當時的稅率為3%，此後於1997和2014年兩次增稅，分別增至5%和8%。自10月1日起，這一稅率被提升至10%。



各地民眾9月29日利用休息日到零售店大採購，百貨店和家電賣場內的高價商品需求旺盛。經營百貨店的三越伊勢丹控股指，旗下40至50萬日圓的高級鐘表銷情良好。東京鬆屋銀座百貨店的一名男職員在加稅前夕購買了一隻價值約12萬日圓的手表，並形容是“被增稅推了一把”。



標準複雜或引糾紛



為緩和增稅對消費的負面影響，日本政府今次還引進“輕減稅率”政策，在整體消費稅提升的同時，部分食品、飲料和定期訂閱的報紙等仍維持8%的稅率不變。



是否適用“輕減稅率”有兩個判斷標準。一是看“是否屬於法律定義的食品和飲料”。例如，“力保健”等功能性飲料看似屬於醫藥品，但其實被定義為飲料，可適用優惠稅率；而做菜用的“料酒”等看似食品，但實則因含有酒精被定義為“醫藥”，不能享受優惠。二是看商家是以“銷售”還是“服務”為主。例如，在餐飲店就餐時，商家除提供食品外還附帶服務，因此適用10%的稅率；若只是外帶、外賣，或只在街邊攤購買後邊走邊吃，則可適用優惠稅率。



由於上述判斷標準過於複雜，日本業界多數看法認為新政策在實行之初必將引發顧客和商家之間的糾紛。此外，若以10%稅率結帳的顧客事後希望改為外帶，不同商家就是否同意退款的做法也不盡相同，或引發混亂情況。

