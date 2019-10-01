非洲旅遊業駛入“快車道”　增長率世界第二

中評社北京10月1日電／美媒稱，2018年，前往非洲的遊客約為6700萬人，同比增長7%，使非洲成為繼亞太地區之後旅遊業增長第二快的地區。



據美國石英財經網站9月28日報道，得益於積極的政策變化和對旅遊業的投資增加，非洲已經成為對遊客更有吸引力的旅遊目的地。



例如，在埃塞俄比亞，放寬簽證限制同時改善航班連接，使亞的斯亞貝巴變成了地區交通樞紐，甚至趕超杜拜，成為世界通往非洲的門戶。據《朱米亞非洲接待報告》稱，這使得埃塞俄比亞成為非洲增長最快的旅遊國家，2018年增長48.6%，



報道稱，尤其是商務訪客增加，得益於一些政府推行的有利於營商的改革，這些政府看到了該行業多樣化的潛力。肯尼亞、盧旺達和南非已經採取主動行動，將自己定位為適於舉行會議和展覽的國家。



這樣的改革已經促進了對酒店的投資。商務支出現在占旅遊開支的29%，而休閑開支占71%，顯示出開發“商務休閑”游的增長潛力。這是旅遊市場上的一個新興群體——這些遊客主要是商務出行，但同時兼顧休閑。



從絕對數字來看，非洲大陸在全球旅遊蛋糕中的份額仍然很小。雖然非洲旅遊業占地區國內生產總值的8.5%，就業人數達2430萬，但到非洲國家的國際遊客只占5%。此外，2018年，全球旅遊業收入1.7萬億美元（1美元約合7.1元人民幣），而非洲大陸僅占1%。



報道稱，可以樂觀的是，已經發生一些變化，而且有計劃正在進行之中，這可能會使2020年的數字繼續增長。這些變化包括一些國家放寬簽證限制——尤其對中國遊客和其他非洲國家的人，地區和全球航班連接增加，以及美國愛彼迎公司的民宿短租業務在非洲大陸的飛速增長等等。



朱米亞公司對5月底生效的非洲大陸自由貿易區協議所產生的影響持樂觀態度。朱米亞旅遊公司負責人埃斯特勒·韋迪耶說：“這肯定會增加地區內的業務，從而給非洲大陸帶來巨大的經濟利益。”



（來源：參考消息網）