新京報：祝福祖國明天更美好

中評社北京10月1日電／金秋時節，新中國迎來第七十個生日。當天安門廣場上七十響震耳的禮炮鳴起，新中國將再添一圈耀眼的歲月年輪。



此刻，神州大地上，天安門花團錦簇，東方之珠巍峨聳立，長江大橋上車水馬龍，大昭寺的鐘聲如往常那般悠揚，香山的紅葉如約而至。



在一派歡樂祥和的節日氛圍中，我們真誠地向新中國道一聲：生日快樂！



回首波瀾壯闊的70年，每個國人都會為取得的成就感到自豪：國內生產總值從679億元增加到900309億元，經濟實力顯著增強，躍居世界第二；人均可支配收入從98元增加到28228元，國民生活極大改善；綜合國力由積貧積弱到走向世界舞台中央，引領世界和平發展……



70年來，國民求富求強，艱苦奮鬥，直面風險，不懼挑戰，創造了一個又一個“中國奇跡”，而今草木蔓發，春山可望，走向更加開闊的未來。



在回顧與展望中，我們為國家取得這樣的成就而歡欣鼓舞，也深刻地認識到，今天國民安居樂業，社會安定有序，老有所養，幼有所育，是全體國民艱苦奮鬥的結果。一切都來之不易。所以，我們更要珍惜當下，祝福國家。



今天上午，天安門廣場上即將舉行聲勢浩大的閱兵活動，而近些日子，我們從社交媒體上描繪祖國70年變化的諸多片段，從街頭巷尾的紅旗飄飄中，也都能強烈地感受到與國同慶的熱烈氛圍，每個人臉上泛起的喜悅，都源於內心深處那一份滿足，那一種家國同夢的厚重情懷。

