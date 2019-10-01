跨越七十年：中國經濟周期演進

中評社北京10月1日電／“雖千變與萬化，委一順以貫之。”經濟變量普遍性的反覆漲落，構成周而複始的經濟周期；經濟周期的首尾相繼，聯結中國經濟的歷史軌跡。歷經七十年風雨兼程，中國經濟開拓出獨具特色的周期演進之路。遵循學術範式，筆者以經濟增速為核心指標，將建國以來的中國經濟發展歷程劃分為十二個小周期。＼工銀國際首席經濟學家、董事總經理 程實



總體而言，這些周期從屬於三大階段，在經濟規律和歷史環境的碰撞之下，於經濟波動的路徑、動因、關聯性等層面呈現各自鮮明的特征，為洞悉中國經濟發展脈絡提供了超長期的歷史視角。基於這一視角，筆者發現，中國經濟周期波動具有增長性、穩健性和靈活性三大特性。由此展望未來，中國經濟的周期演進有望進一步趨於平穩，高質量發展時代的增長韌性和結構性機遇值得期待。



一、計劃經濟階段



（1953－1976）



1949年新中國成立之後，1950－1952年為國民經濟恢復階段，經濟增長保持平穩。由此發軔，中國在高度集中的計劃經濟體制下，開始自力更生的現代化建設，經濟亦正式邁入周期波動軌道。這一階段涵蓋五個小經濟周期，分別為1953－1957年、1958－1961年、1962－1967年、1968－1972年以及1973－1976年，總體而言具有以下特征：



第一，大起大落的古典周期。根據學理，經濟周期分為兩種基本類型。一是古典周期，即國民經濟活動的絕對水平交替出現上升和下降。二是增長周期，即國民經濟活動的相對增長交替出現提速和放緩。在本階段，除第一個小周期外，後四個小周期在衰退階段均出現經濟負增長，表明古典周期在本階段佔主導地位。與之相匹配，本階段周期波動呈現大起大落的不穩定性。其中，周期峰位和穀位的經濟增速差值最大為48.6個百分點，差值中樞為21.9個百分點，年度經濟增速的標準差為10.5，均為建國以來三大階段中最高。

