500億美元！全球液化天然氣投資創新高

中評社北京10月1日電／俄媒稱，全球投資者從未向液化天然氣行業投放如此多的資金。國際能源署執行幹事法提赫·比羅爾表示，2019年以來，也就是在不到9個月內，全球液化天然氣投資額已突破500億美元（1美元約合7.1元人民幣）。



據俄羅斯《專家》周刊網站9月27日報道，比羅爾在東京舉行的國際液化天然氣生產商和消費者會議上稱：“今年已打破（液化天然氣）投資紀錄。投資額首次達到500億美元。”



報道稱，亞洲對液化天然氣的需求是投資如此迅速增長的驅動器。而中國有望超過日本，成為全球液化天然氣主要消費國。



比羅爾解釋說：“中國的需求增長最大。未來5年，約三分之一的液化天然氣需求將來自中國。”



比羅爾還說，未來5年內，中國將成為液化天然氣最大進口國。



在投資方面同樣不乏驚喜。不過大部分投資來自美國和加拿大。



據報道，美國能源信息局2018年12月發布的研究報告稱，到2019年底，美國液化天然氣出口有望翻番，達到日均2.52億立方米。如果這一預測準確，美國將成為繼卡塔爾和澳大利亞之後的第三大液化天然氣出口國。預計到2030年時，美國液化天然氣出口量還將翻番，達到日均5億立方米。今年初美國液化天然氣的日均出口量約為8500萬立方米。



目前加拿大僅有一個液化天然氣項目，但規模十分龐大，工廠最終的年產量將達到2800萬噸。該項目耗資310億美元，由殼牌加拿大有限公司與馬來西亞國家石油公司、中國石油天然氣股份有限公司、日本三菱商事公司和韓國燃氣公社合作落實。



報道稱，卡塔爾則在全球液化天然氣出口國的競爭中加緊努力，以期維持頭把交椅。早前多哈取消了對位於波斯灣中部的全球最大天然氣田北方氣田的開採禁令。該氣田的一半歸伊朗所有。卡塔爾制定了雄心勃勃的目標，打算大幅提升液化天然氣出口量。



據IHS馬基特公司預測，到2030年，全球液化天然氣需求量或增至5.5億噸。



（來源：參考消息網）