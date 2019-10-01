Forever21破產：應用互聯網為傳統零售添翼

中評社北京10月1日電／美國零售商Forever 21周一宣布申破產保護，該公司所講的原因是難以負擔高昂租金，以及競爭日益激烈，但有分析指出，亦是因不敵網上購物所致。生意失敗當然有多重原因，現今社會，經營好一盤生意，其實是可以將網上零售與傳統零售結合，兩者互補優勢。



過去幾年美國假期季節間傳統店銷售逐年下跌，而網上零售額不斷上升，分析相信，傳統零售正被網上零售搶去生意。但從兩者的銷售情況以及客戶對象看，並未能印證此消彼長的關係。網上零售的客戶，通常是較為年輕，或是對科技較為熟悉的人士，而光顧傳統店舖者，多是較為年長，和較重視保護個人信用資料的人士。而且，美國零售商的一些客戶，尤其是來自海外的客戶，若非依靠互聯網為媒介，根本就難以光顧到美國的零售店，可見互聯網不會全數搶走零售店舖的生意，若能利用互聯網的優勢，反而有助零售商開拓更多客源。



有見及此，美國多家傳統零售店，包括沃爾瑪、Target、Nike等，都日益重視建立網上銷售的渠道。即使申請破產保護的Forever 21，亦同時兼備購物網站，因此，Forever 21和其他一些生意不景的傳統零售店，應是本身的銷貨策略出現問題。



例如一些商品，尤其是食品和生活雜貨，選擇網上選購的人士亦不會太多。據一項最新的統計顯示，雖然今年網上雜貨銷售額急升了一成半，但仍只佔美國人整體雜貨消費額的6.3%，逾九成的消費額仍是屬於傳統雜貨店。這解釋到為何以經營傳統零售店為主的沃爾瑪，在近年業績不斷改善。不過，沃爾瑪業績的好轉，亦有賴於近年加強對網上銷售服務的提升，除了加快對網上訂單和提貨速度外，更大幅增加了有關網上銷售的投資，以及增加網上購物優惠。這說明，網上購物和傳統零售不一定是對立的關係，兩者實可以互補。



（來源：大公報）