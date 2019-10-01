文在寅訪美送出“大禮包”

中評社北京10月1日電／9月22日，韓國總統文在寅啟程赴美出席第74屆聯合國大會，並於23日同美國總統特朗普舉行會談。本次韓美首腦會談是文在寅就任總統2年來與特朗普的第9次會晤，也是時隔3個月雙方再會。據青瓦台9月15日表示，本次會談是文在寅日程之外“決定親自參加”的。作為一場特意安排的會談，文在寅不僅給美國帶來一份“大禮包”，而且賦予會談重要期望。



文在寅的“大禮包”既旨在安撫美國，對韓美同盟關係進行修補，也強調通過利益交換，來收獲美國對韓國外交的支持。但問題是，在韓美關係中，韓國是處於弱勢的一方，對美影響力有限；特朗普也在投身明年的美國大選，特朗普是否足夠重視韓國作用，是否願意降低對韓國的分攤費要求，以及願意付出多少精力來幫助解決韓國的問題都還是未知數。



“大禮包”包括什麼



從文在寅23日的表述看，本次“大禮包”主要包括擴大美國能源進口、加強韓美產業合作、盛贊特朗普朝鮮半島成就、介紹韓國軍購訂單四方面。



第一，能源方面，大規模進口美國產液化天然氣（LNG）。自2018年開始，韓國就已成為美國產液化天然氣的最大出口對象國，文在寅訪美期間，韓國進一步提升了韓美的能源合作關係。9月23日，文在寅在與特朗普會談時表示，韓方決定進口更多的美國天然氣，韓國產業通商資源部當天也表示，在今後的18年時間裡，將從美國進口96.1億美元（約合11.5萬億韓元）的液化天然氣。這一承諾由韓國天然氣公司（KOGAS）在23日兌現。韓國天然氣公司與英國石油（BP）公司簽署合同，從2025至2039年前後15年（期限最長為18年）中，每年從美國進口約158萬噸液化天然氣。這是韓國天然氣公司自2012年以來簽署的第一份長期協議，根據新協議，從美國到韓國的液化天然氣年出口量將從2025年增加到438萬噸，也將使美國液化天然氣占韓國液化天然氣進口總額的比重從2018年的10.8%提高到22.8%。



第二，產業方面，韓美合資建立自動駕駛汽車企業。23日，文在寅表示韓國汽車廠商和美國自動駕駛汽車企業簽署合資協議。與之相對，現代汽車集團首席副董事長鄭義宣當天在美國紐約高盛集團總部與Aptiv首席執行官凱文⋅克拉克（Kevin Clark）簽署成立合資公司合作開發自動駕駛軟件的協議，這也是現代在海外進行的最大一筆投資。雙方共同出資40億美元，各占50%的股份。鄭義宣當天還表示，5年內將實現自動駕駛汽車量產，為兩國帶來更多經濟收益。