揭秘！快遞小哥成為國慶閱兵群眾遊行一員？

參加國慶活動的快遞員。（圖片來源：新京報） 中評社北京10月1日電／10月1日，1000名快遞小哥們走過天安門廣場，參與國慶閱兵群眾遊行活動，這也是快遞員隊伍首次參加國慶閱兵群眾遊行活動。



據北京市委常委、宣傳部部長杜飛進介紹，群眾遊行和聯歡活動是國慶70周年慶祝活動非常重要的組成部分。遊行群眾涵蓋各行各業、各族各界，包括快遞小哥（員）、廣場舞大媽、新的社會階層人士等新興領域的群眾代表，還包括港澳台同胞、海外僑胞和外國友好人士代表等。



快遞小哥、快遞姑娘同走方陣：激動、驕傲



今年7月，來自各家快遞公司的快遞員陸續接到參加國慶閱兵群眾遊行活動的邀請。多位快遞員向新京報記者表達了收到邀請後“激動、興奮、意想不到”的心情。“（當）你走在長安街的那一刹那，你就會覺得這些辛苦和付出都是非常值得的”，張金寶表示到最後一次彩排的時候，他感覺所有人的精神面貌都特別飽滿。



同樣來自京東物流的快遞員王悅表示，此次參與國慶閱兵群眾遊行活動的快遞員並非只有快遞小哥，同時還有“快遞姑娘”，快遞物流企業的代表中，女生確實偏少，京東物流方面透露，京東物流有一百多個快遞員參與到國慶閱兵群眾遊行活動，其中女性快遞員至少有10位。



曾經上過中央電視台的朱雲霄是申通快遞的一名快遞員，他曾在採訪中被問到“你幸福嗎”的問題，此次，朱雲霄也參加了國慶閱兵群眾遊行活動，他對新京報記者說：“當時我被問到’你幸福嗎’的問題，我現在想說，作為一名快遞員，我們為自己的美好生活打拼，也用自己的力量守護著別人的幸福，我不僅幸福，我更驕傲。”

