樓價調整有序　紓緩置業負擔

中評社北京10月1日電／樓市向來都是複雜的問題，幾時升、幾時跌、升幾多、跌幾多，亦絕對不會是社會上一小撮人可以操控。受中美貿易問題未解決，加上近月來連串的政治事件，社會氣氛愈趨緊張，樓價自年中開始已出現調整，樓價何時見底回升，或是今次跌市只是熊市開始，相信現階段仍需觀察一段時間。



執筆一刻，差餉物業估價署最近公布8月份整體住宅樓價指數，樓價指數已連跌三個月，最新8月份樓價指數為389.8點，按月下跌0.37%，但過去三個月累計跌幅仍不足2%，後市還會跌多少確實難以定論，但或許一些樓市的民調以至一些學者、專家的看法，可以為樓市“把把脈”。



按花旗銀行公布最新一季市民置業意向調查，調查主要是反映今年三季度的市民置業看法，正好市況受著社會事件衝擊而出現調整。調查中有超過一半受訪者認為未來十二個月樓價會持續下跌，相信結果亦是大家預期之內，但期間市民的置業興趣卻維持相若，顯示不少準買家對置業仍有興趣，市民的置業需求未減。



中美貿易爭拗已持續超過一年多，連串社會事件亦已經歷一百日有多，市民存在悲觀情緒亦在所難免，但始終置業是一個長遠的決定，即使對後市稍為悲觀，但仍需解決居住的問題，再者無論中美爭拗以至本地社會問題亦終有解決一日，悲觀情緒亦會因著時間的過去而降溫。



年輕人置業意欲不低



即使過去一個季度社會局勢持續緊張，不過在21－29歲及30－44歲的受訪者當中，仍有多達24%及28%對置業非常感興趣或頗感興趣，反映在相對年輕的組群，受訪者仍有一定的置業意欲，置業需求未受悲觀情緒影響。



另一方面，今年剛好是諾貝爾經濟學獎頒發的五十周年，瑞銀邀請多名經濟學獎得主為未來的經濟前景把脈，其中2001年諾貝爾經濟學獎的得主米高斯彭思（Michael Spence）便直言本港的高樓價問題並非全球獨有，在全球高收入的經濟體系中，均會出現不同程度的類似情況。香港作為國際金融中心，高樓價是自然的普遍現象，正如斯彭思所言，政府要解決樓價難以負擔及市民收入差距不均絕非朝夕的問題，過程亦肯定會相當漫長，其間亦可能會有陣痛。



總括而言，香港作為高收入的社會，樓價升跌循環是十分正常，事實上過去五年樓市亦已出現兩、三次的升市、跌市。再者現階段樓價有序調整，窄幅回調亦會是市場所樂見，對樓市發展亦會相對健康，相反若樓價急速回調下滑，對市場傷害亦會更大。相信在現市況，樓市仍然有序調整，社會緊張情緒降溫，亦會有助長遠解決樓價高企難以負擔的問題。



（來源：大公報）