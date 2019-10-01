約翰遜被指曾在20年前　“捏”女記者大腿

中評社北京10月1日電／最近圍繞英國首相鮑里斯•約翰遜私生活的爭議不斷，剛因與美國女商人阿庫里的“友誼”可能面臨刑事調查，他又被指控曾於1999年的一場私人午餐上“捏”了一名女記者的大腿。當地時間30日，約翰遜終於正面回應，否認自己在20年前與一名女記者有過“不當接觸”，並表示公眾更有興趣了解他的公共服務計劃。



據英國路透社30日報道，約翰遜當天被記者問及是否摸過女記者大腿時，他說：“沒有”。隨後，他又被問女記者是否編造此事，約翰遜回答說：“我只是在說我說過的話，我認為公眾想聽到的是我們為他們和為這個國家做的事，以及我們為團結國家做的投資。”



路透社認為，針對約翰遜的多項指控也給29日開幕的英國保守黨年度大會蒙上陰影。但約翰遜卻在接受採訪時稱，此事“一點也沒有”給大會蒙上陰影，“我認為，公眾想聽到的是我們正在做什麼使國家團結起來，繼續改善他們的生活。”



此前英國《星期日泰晤士報》記者夏洛特•愛德華茲稱，約翰遜曾在1999年的一次私人午餐會上捏了自己的大腿。她回憶當時的場景說：我坐在約翰遜的右邊，他的左邊是一位我認識的年輕女子，午餐時倒了很多酒，也喝了很多。在桌子底下，我感覺到約翰遜的手在我的大腿上，他捏了一下。夏洛特還稱，約翰遜也對另一名女子做了同樣的事情。當時，約翰遜在《觀察者》雜誌工作。



據唐寧街內部人士透露，約翰遜本人對此說法感到“憤怒”，並私下形容這種說法是“胡說”、“鬼話”。最終，唐寧街10號發言人對此事做出了回應，說“這一指控是不真實的。”



而在此事發生前，約翰遜就因美國“女商人”阿庫里可能面臨刑事調查。英國媒體日前披露，約翰遜在擔任倫敦市長期間和阿庫里發生婚外情，並涉嫌向後者的企業提供非法資助。據英國《金融時報》29日報道，大倫敦市政府的監察官員27日晚發表聲明，宣布已將約翰遜的“行為問題”提交給警察行為獨立調查辦公室（IOPC），該辦公室可能對他在擔任倫敦市長期間的不當行為展開調查。約翰遜出任倫敦市長時同時兼任市長警務與犯罪辦公室主任，相當於警察總監，因此IOPC有權對其進行調查。大倫敦市議會上周早些時候曾向約翰遜發“最後通牒”，要求他在兩周內詳細解釋自己與阿庫里的關係



（來源：環球網）