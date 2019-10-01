生態興則文明興　為綠色發展貢獻中國方案

中評社北京10月1日電／中國生態文明建設經歷了新中國成立之初的農耕文明到改革開放後的工業文明，進而邁向新時代的生態文明。新中國70年波瀾壯闊的生態文明建設實踐也證明，生態興則文明興。



文明迭代取決於人與自然關係的認知轉化



“生態興則文明興，生態衰則文明衰。”這是習近平總書記在其系列講話中關於生態文明多次強調的重要論斷，是對文明變遷的歷史反思。人類社會文明形態的發展，經歷了從原始文明到農耕文明再到工業文明的發展階段，正在邁向生態文明的新時代。在人類社會發展的每一階段，都體現出人與自然之間關係的變革，以及由此帶來的人與自然之間相互地位的轉化。在人類社會文明不斷演化迭代過程中，人類對於人與自然關係的認識不斷深入，走向理性，趨於成熟。



在原始文明時期，人類無條件地依附自然，主要靠簡單的工具采集漁獵獲取生活資料。在原始人看來，自然力是一種神秘的、超越一切的東西；在農業文明時期，人類廣泛利用自然，主要靠農耕畜牧穩定地獲取自然資源，以支撐自身發展，人與自然之間的關係是相對平衡狀態；在工業文明時期，認識自然、改造自然的工具、技術、能力不斷增強，人類對自然界的開發和利用超過了其承載能力，造成對生態環境破壞，也不斷遭到自然界的報復。生態文明就是人類對工業文明發展範式下征服、掠奪、破壞自然的慘痛教訓進行的反思，開始修復生態、保護環境，強調人與自然和諧共生。



關於人與自然的關係，馬克思有很多論述。馬克思曾指出，人類面臨“兩大和解”的歷史任務，即“人類同自然的和解以及人類自身的和解”。“人與自然的和解”，是以物質生產為核心的人與自然關係問題。“人是自然界的一部分”，“人靠自然界生活”，強調人類在同自然的互動中生產、生活、發展，不以偉大的自然規律為依據的人類計劃，只會帶來災難。針對美索不達米亞、希臘、小亞細亞等地毀壞森林的現象，恩格斯深刻指出：“我們不要過分陶醉於我們人類對自然界的勝利。對於每一次這樣的勝利，自然界都對我們進行報復。”這些思想，深刻揭示了人與自然的辯證統一關係，人類善待自然就會獲得自然的饋贈，反之就會受到自然的懲罰。曾經璀璨的古埃及、古巴比倫文明的衰落，都與生態環境惡化有關。曾經輝煌一時的樓蘭古國，由於環境和時勢變遷，也最終淹沒在自然和歲月的風塵之中。歷史考古研究表明，人類文明的興衰，關鍵的因素，實際還是在於人類自身，在於人類如何對待自然、對待社會。這才是最根本、最要緊的。