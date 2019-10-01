澳門舉辦國慶“歡樂跑”等活動祝福祖國

中評社香港10月1日電／為隆重慶祝中華人民共和國成立70周年，澳門特區今天舉辦升旗儀式、國慶歡樂跑、煙花匯演等系列慶祝活動，還在多處設立戶外大型電子屏幕直播在北京舉行的國慶70周年閱兵，讓澳門市民及各地遊客感受國慶的歡樂氣氛。



升旗儀式於10月1日上午八時在金蓮花廣場舉行。升旗儀式後，在金蓮花廣場接著舉行了澳人齊賀國慶世界步行日歡樂跑。活動分步行及歡樂跑兩項，全程約3公里，大約有18，000人參加。



《環球時報》記者在現場看到，參加歡樂跑的有很多是青年人。一名澳門高三學生對記者說，她的很多同學都來參加歡樂跑。這是一種很好的慶祝方式，既慶祝新中國成立70周年，又鍛煉身體。她表示今天還會和同學通過電視一起觀看在北京舉行的閱兵儀式，以及一起欣賞晚上澳門的煙花表演。



國慶當天，澳門很多建築，酒店大屏幕以及街邊花壇都插滿了國旗，掛上了國慶祝福標語。一些出租車和私家車車頂也都插上了國旗。



澳門政府在議事亭前地、友誼廣場、塔石廣場、三盞燈圓形地、佑漢公園、氹仔嘉模墟、路環石排灣業興大廈平台休憩區及黑沙海灘（露營場地旁），均設置了戶外大型電子屏幕，直播在北京舉行的國慶70周年大型閱兵。



9點45分開始，議事亭前地廣場不斷有路過的行人駐足等待觀看10點開始的閱兵儀式直播。在場的觀眾有來自內地、香港的遊客以及澳門本地人。



一位來自四川的遊客表示，在澳門看到閱兵儀式，內心非常激動。



“通過閱兵，我感受到了我們的國家是如此之強大。這幾天在澳門，我也深刻感受到‘一國兩制’在澳門取得的偉大成就。作為中國人，我非常自豪！”這名遊客對記者說。



現場也有一些香港遊客攜家帶口來澳門感受國慶氣氛。一名叫張樸華的香港遊客對記者說，香港目前的遊行和暴亂嚴重影響了市民的生活，但在澳門，大街小巷都能感受到國慶的熱鬧氛圍。張樸華希望香港可以盡快止暴制亂，盡快恢復秩序。



有澳門市民表示，除了可以在大屏幕以及在家通過電視收看閱兵儀式，也有很多澳門組織、協會組織市民集體收看在北京舉行的國慶活動，共同為祖國慶生。



另外，澳門市政署邀請了來自西北民族大學的各族青年學生與澳門青年於10月1日下午5時在塔石廣場進行文藝匯演。澳門旅遊局主辦的“第30屆澳門國際煙花比賽匯演”也將於國慶日晚上9時及9時40分，先後在旅遊塔對開海面綻放璀璨煙花。



（來源：環球時報－環球網）