國慶大閱兵將軍領隊揭秘

中評社北京10月1日電／從2015年“九·三”閱兵開始，由將軍擔任方隊領隊成為閱兵慣例。為此，一批年過五旬的將軍開始重新訓練走正步、練擺臂、站軍姿，與年輕軍人同一標準迎接檢閱。



國慶70周年閱兵中，絕大部分方隊編設將軍領隊，由受閱部隊2名指揮員共同擔任。此次閱兵將軍人數超過以往，是歷史上高級指揮員受閱數量最多的一次，並首次在徒步方隊安排兩位女將軍受閱。



記者梳理發現，目前公開身份的將軍領隊中已經有13位，有人功勛顯赫，有人已經不是第一次擔任將軍領隊。



揭秘1



13位將軍領隊身份明確，兩名陸軍集團軍主官



截至9月30日，公開報道中披露的將軍領隊，包括領導指揮方隊領隊姜國平少將、陳作鬆少將，陸軍方隊領隊林向陽少將、唐興華少將，火箭軍方隊領隊薛今峰少將、張鳳中少將，武警部隊方隊領隊趙東方少將、張衛國少將，女兵方隊領隊程曉健少將、唐冰少將，院校科研方隊領隊衣述強少將、欒複新少將，維和部隊方隊領隊徐有澤少將。



姜國平目前是北部戰區副司令員，陳作鬆來自中央軍委政治工作部；林向陽為陸軍82集團軍軍長，唐興華為陸軍83集團軍政委；薛今峰來自火箭軍某基地，張鳳中為火箭軍某基地政委；趙東方擔任武警北京總隊副司令員，張衛國為武警北京總隊副政委兼紀委書記；程曉健為西部戰區空軍副參謀長，唐冰是某新型作戰力量主官；衣述強目前擔任國防大學研究生院政委，欒複新是軍事科學院軍事醫學研究院副院長；徐有澤擔任陸軍第81集團軍副軍長。

