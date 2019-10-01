首批北京冬奧吉祥物特許商品10月5日上新

（來源：北京冬奧組委） 中評社北京10月1日電／隨著北京2022年冬奧會吉祥物“冰墩墩”和冬殘奧會吉祥物“雪容融”正式揭曉，首批吉祥物特許商品將在10月5日，即吉祥物發布後的首個北京冬奧會“特許上新日”與大家見面。本次上新的吉祥物特許商品涵蓋文具、服裝、徽章、鑰匙扣、工藝品、貴金屬等品類的幾十款商品，包括多款性價比高、實用性強的商品。



不同款式的吉祥物徽章和鑰匙扣即將上市，其中一款不限量的吉祥物徽章僅售28元一枚。另一款以吉祥物和生日蛋糕為設計元素的吉祥物發布紀念徽章，將作為天貓平台奧林匹克官方旗艦店的線上專供款發售，限量2022枚。



此外，張繼科同款白色吉祥物T恤也會在本月“特許上新日”上市，武大靖同款“冰墩墩”長袖帽衫也將供大家選擇。耐用材質的吉祥物筆袋，配合大容量書包組合使用，讓書包輕鬆變換圖案造型，結構新穎，精美實用。



更多值得期待的吉祥物特許商品，計劃在11月的“特許上新日”發布上新，其中受到廣泛關注的吉祥物玩具，將從10月5日開始陸續在天貓平台奧林匹克官方旗艦店接受預訂。



據了解，備受收藏愛好者喜愛的二十四節氣系列徽章在本月推出最後兩枚“寒露”和“霜降”徽章。



（來源：新華社）