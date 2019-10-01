財政部一周劃轉逾1200億股權至社保基金

中評社北京10月1日電／國資劃轉還在全速推進，一周之內，財政部劃轉第三家國有銀行股份充實社保基金。據交通銀行9月30日晚間公告，為貫徹落實《國務院關於印發劃轉部分國有資本充實社保基金實施方案的通知》，近期將財政部持有的公司普通股股份的10%一次性劃轉給全國社會保障基金理事會持有。



本次劃轉前，財政部持有交行197億股普通股，占該行普通股股份總數的26.53%；本次劃轉的股份數為19.7億股普通股，占該行普通股股份總數的2.653%。交行表示，本次權益變動後，該行的第一大股東仍為財政部，第三大股東仍為社保基金會；該行的總股本未發生變化。



按照交行9月30日A股收盤價5.45元計算，此次劃轉股權價值超過107億元。此前，財政部於9月25日分別劃轉工行、農行各10%股權充實社保基金，據當日A股收盤價計算，二者合計股權劃轉總價值超過1100億元。由此，一周之內，財政部累計劃轉逾1200億元股權至社保基金。



按照財政部等五部委9月20日公布的全國劃轉工作時間表，中央層面，具備條件的企業於2019年底前基本完成，確有難度的企業可於2020年底前完成，中央行政事業單位所辦企業待集中統一監管改革完成後予以劃轉；地方層面，於2020年底前基本完成劃轉工作。



據財政部部長劉昆透露的截至9月24日數據顯示，中央層面已經陸續對53家中央企業和14家中央金融機構實施了劃轉，劃轉規模8600億元。



中泰證券銀行業首席分析師戴志鋒認為，股權劃轉是為充實社保基金。現在銀行股估值較低，股息率較高。對於社保基金來說，減持可能性很小。作為長期投資者，社保基金拿銀行股息的可能性較大，對市場及股價影響不大。



（來源：新京報）



