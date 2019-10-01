呂秀蓮：藍綠副手未定　淪為政治交易籌碼

呂秀蓮暗批藍綠兩黨副手遲遲未定，淪為政治交易籌碼。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月1日電（記者 黃文杰）針對藍綠兩黨副手人選遲遲沒有確定，呂秀蓮下午在桃園與地方媒體座談無奈感嘆，副手竟然變成政治交易的籌碼，也公然蔑視“國家”副手的重要性。她說，選民就要好好問下屆領導人“何德”、“何能”這兩件事，這個人的品德，到底有沒有問題？有沒有不為人知的事情？當然“誠信”也要被嚴格檢驗。



媒體追問，蔡副手外傳是前“行政院長”賴清德，為何沒有“蔡賴配”？難道政治交易？



呂說，“蔡賴配”是好事一樁，也衷心祝福，但是她跟賴已經不便來往，對於“蔡賴配”現在只能說“歹戲拖棚”。



呂秀蓮在1997年3月28日－2000年5月20日擔任桃園縣長，這次代表喜樂島參選2020，正在衝連署門檻，11月2日前須提出28萬384份以上連署書，才能取得參選資格。



今天下午在昔日美髮界好友楊鄧今華、桃園市燙髮美容職業工會理事長楊文通等人陪同下，回來桃園向故鄉爭取支持。



呂秀蓮先跟桃園媒體座談，會場掛出呂與副手也是前南投縣長彭百顯兩人的大型連署帆布，呂開場第一句話是，“這樣帆布別人還做不出來”，酸藍綠兩黨副手都搞不定。



她說，在連署登記最後截止之前宣佈參選，連家人都一陣錯愕，但是同時公副手，說明行事風格非常快速，更重要的是，非常的透明。