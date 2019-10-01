保本基金將正式謝幕　規模曾一度破3千億元

中評社北京10月1日電／隨著本月內匯添富保鑫保本混合、建信安心保本混合相繼發布轉型公告，已運行16年的保本基金或於9月底正式退出歷史舞台。



保本基金運行16年



規模一度超3000億元



回顧過去，我國第一只保本基金為“南方避險增值”，成立於2003年6月份。此前，保本基金因其低風險穩收益的特點，一度受投資者的歡迎，特別是在2015年之後，投資者風險偏好不斷降低，保本基金也迎來了發展的黃金時期。華泰證券研報數據顯示，截至2017年1月，市場中共有151只保本基金，管理資產淨值超過3000億元。



2017年1月，《關於避險策略基金的指導意見》出台，規定“保本基金”名稱調整為“避險策略基金”，到期後應調整基金名稱、轉換保本保障方式，不符合要求的應轉為其他類型基金或予以清算。到了2018年4月份，資管新規發布，在打破剛兌的要求之下，保本基金在到期後也開始逐步轉型。



9月26日，建信安心保本基金發布公告稱，該基金的保本周期為三年，第二個保本周期將於今年9月27日到期，鑒於本基金的第二個保本周期即將到期，因未能符合避險策略基金存續條件，經本基金管理人與托管人協商一致，根據本基金基金合同的約定將本基金轉型為非避險策略基金，即建信靈活配置混合型證券投資基金。



此前的9月23日，匯添富保鑫保本混合基金也發布公告稱，本基金第一個保本周期至今年9月30日止。公告顯示，本基金將不能滿足繼續作為法律法規規定的避險策略型基金運作的條件，為此，本基金管理人經與基金托管人協商一致，根據《基金合同》有關規定，決定將本基金轉型為非避險策略型的混合型基金。



至此，已在市場上運行近16年的保本基金將正式謝幕。

