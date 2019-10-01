18家公園服務“升級”今天免費開放

中評社北京10月1日電／今天，天壇、地壇、龍潭等18家收費公園免費開放，其中9家公園免費不免票，需提前預約。為了讓市民在歷史名園中歡度假日，這18家公園早已提前部署，在花壇景觀、園區環境、安全保障、便民服務等多個方面“升級”，迎接游園市民。



提前修枝剪葉營造景觀



18家公園在花壇和綠化景觀營造方面做足功課。以頤和園為例，遊客可以在國花台、文昌院、北如意景區欣賞到主題花壇。公園在園區內還擺放了120個特色花缸、20餘盆大型紫薇盆景、300餘盆大型盆栽桂花、50盆精品樹樁盆景，用花總量35個品種、15萬餘盆，總布展面積30萬平方米。為了讓遊客在國慶長假期間看到最美的花卉和綠化景觀，頤和園綠化部門在節日前就對花卉環境布置和綠化進行了逐一檢查。“公園的植物花卉很多，我們進行了地毯式集中檢查，如果發現景觀布置、花卉長勢存在問題，就及時發現及時處理，確保樹木無枯枝死杈、花灌木株形豐滿、綠地整潔無雜物等。”頤和園園林科技部主任韓凌介紹，為了延長草坪地被的整體景觀，園藝隊工作人員加班加點，結合草坪修剪及全園綠地草坪補植改造，累計施用營養土3.2噸、草坪有機肥5.5噸。陶然亭公園為了提升公園景觀環境，更新了高羊茅、苔草、麥冬、馬藺等1.5萬餘平方米綠植，新植碧桃、美人梅等和水生植物。



開啟單行線確保安全



為了讓遊客能安全游園，各公園都提前檢查，布設嚴密的安保措施。



頤和園為了應對國慶期間可能出現的大客流，全園職工放棄休息，全體上崗，在重點游覽區劃分組成12個臨時指揮部，適時開啟6條單行線，引導遊客游覽，並採取景區視頻監控指揮、網格化管理、高峰單向循環、增設服務設施、現場指引疏導等服務舉措，保證遊客能夠安全有序游園。



為了應對可能出現的大客流，北京動物園專門從單位內部抽調200餘人服務重點區域，增設150人負責門區安檢工作，再加上公安系統派出的100多名警力和300多名安保力量，全園總計有800餘人參與安保，是歷年安保人數最多的一次。



天壇公園72台電子閘機則可以靈活變化，工作人員介紹，閘機通道的出入狀態可根據現場情況隨時調節，例如當入園客流出現高峰時，可以隨時將出口通道設置成入口，增加入園通道，引導分流入園遊客。



推出紅色旅遊定制服務



18家公園結合本園特色，推出多項特色服務。



位於香山公園內的八處香山革命舊址，自從今年9月13日對公眾開放以來，就成了市民參觀游覽的“打卡勝地”，截至目前已接待遊客超過20萬人次。國慶長假期間，各景點將在整點時間為遊客提供義務講解服務，雙清別墅、香爐峰、東門遊客服務中心、碧雲寺等四個學雷鋒志願服務崗，為遊客提供咨詢引導、免費熱水、小藥箱等服務，其中香爐峰志願服務崗還將與遊客共同開展“我向祖國說句心裡話”互動活動。同時，在雙清別墅、來青軒和中央警衛處三處革命舊址，公園志願服務團隊將帶領參觀的團體和遊客開展定制黨團日活動。



游覽過程中，如果遊客遇到突發情況，18家公園也都有所準備。在陶然亭公園遊客服務中心，公園為遊客提供了醫藥箱、針線包、失物招領、充電站、線路查詢等服務和設施。為了方便遊客在國慶長假期間游覽，陶然亭公園還推薦了最佳游園線路，例如遊客如果從東門進入，可從東門影壁開始游覽，經過東門廣場“歡樂陶然”主題花壇、東門花境、科普小屋、陶然牌樓“福祿吉祥”主題花壇，最後到達北門廣場“夢之花開”主題花壇，完成游覽。



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免費開放的18家公園



天壇公園、地壇公園、龍潭公園、陶然亭公園、北京動物園、月壇公園、雙秀公園、朝陽公園、頤和園、北京植物園、香山公園、玉淵潭公園、圓明園遺址公園、園博園、豐台園區公園、八大處公園、北京國際雕塑公園、回龍園公園



（來源：北京日報）