中國網：瑞士智能化政府建設的啟示

中評社北京10月1日電／瑞士是世界上最為穩定的經濟體之一，也是全球創新指數名列前茅的國家之一。自21世紀以來，瑞士致力於創新政府管理模式和社會治理方式，打造以電子化、移動化、開放化和數字化為特征的智能化政府，為社會提供更加便捷規範高效的公共服務，其中很多管理理念和方式都值得研究和借鑒。



瑞士近年來智能化政府建設的發展過程。由於技術的革新，政府公共服務也隨之不斷轉型。從2000年左右至今，瑞士經歷了從電子化政府、移動化政府、開放化政府到數字化政府，通過政府智能化建設來創新公共管理方式，提高管理和服務水平。



2000年左右，瑞士政府完成了電子化政府（E－ Government）建設，這主要是從媒介的角度來講的，體現為政府內部紙質辦公文件向電子文件的轉變，這也開啟了全面無紙化的第一步。通過借助網絡，工作電子文檔在政府各部門之間自由傳閱，從而得到進一步完善，通過硬件、軟件和網絡的通力協作來大幅提高工作效率。電子化建設是傳統模式到現代化辦公模式的重要突破。



2005年左右，電子化政府建設向移動化政府（M－Government）邁進，主要是指無線通訊及移動計算技術在政府工作中的應用，通過諸如手機、藍牙、無線網絡等技術為公眾提供服務。其明顯特征是電子化公共管理和服務模式從以單純的電腦端操作升級到手機客戶端操作，從功能上極大地便利了企業和居民。以打疫苗管理和服務為例，居民可以通過手機登錄接種疫苗的相關機構，查詢疫苗常識、接種疫苗的記錄，疫苗服務機構和居民都可以進行實時管理。



2010年左右，瑞士在電子化和開放化公共管理基礎上，著重建設開放化政府（Open Government）。這裡的開放化只要指的是可及性和可達性，例如政府各部門和公共服務機構將政府相關數據通過瑞士聯邦檔案館，向居民和企業開放並接受社會監督。除此以外，針對身體或智力有殘疾的人士，政府改善單純的文字數據資源，開發語音機器人為這些人提供服務，擴大了數字開放化的可及性和可達性的程度。

